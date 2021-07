La reina Letizia pone el broche de oro a una semana estilística de 10 con su visita a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra estos días en Madrid.

GALA FERNÁNDEZ

Un año más, la reina Letizia ha presidido junto al rey Felipe la inauguración de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que tiene lugar en Ifema y que, desde su fundación en 1982, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte así como del circuito internacional de promoción y difusión de la creación artística.

A lo largo de su trayectoria, doña Letizia Ortiz ha demostrado que, en cuestiones de estilo, esta es una de sus citas preferidas del año, lo que se traduce en looks arriesgados y mucho más llamativos de lo que suele ser su repertorio habitual. Cómo olvidar, por ejemplo, el vestido de cuero de & Other Stories que acompañó con una coleta con lazo en 2019 o el impecable 'total red' con botas mosqueteras incluidas de 2018.

Esta edición, que excepcionalmente se ha movido en el calendario de febrero a julio, es además especial por otro motivo para los monarcas, ya que el rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia del Comité de Honor de esta 40º edición de ARCOmadrid, que se celebrará entre el 7 y el 11 de julio.

Para la ocasión, la reina Letizia ha vuelto a sacar la artillería pesada de su vestidor, brillando con un estilismo 'total white' compuesto por una blusa de estilo capa y un pantalón recto, que ha combinado con un bolso de Furla en el mismo tono, salones de tacón 'nude' y unos bonitos pendientes florales de Carolina Herrera que quedan a la vista gracias a la coleta en la que lleva recogida su melena.

El color blanco se ha convertido este 2021 en una de sus elecciones predilectas para las grandes ocasiones y siempre le ha funcionado de maravilla. Recordemos, por ejemplo, el mono vaquero diseñado por Inés Domecq que estrenó en FITUR o el vestido tipo esmoquin de la marca española Lola Li que recuperó para la gala de entrega de los galardones más prestigiosos del periodismo español: los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote.

El estilo de la reina en ARCO

Como mencionábamos anteriormente, sus visitas a la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid no suelen pasar desapercibidas. Pero no siempre ha sido así: en sus primeras veces, cuando acudía como Princesa de Asturias todavía, doña Letizia Ortiz mantuvo un perfil mucho más discreto, optando en la mayoría de ocasiones por looks sobrios creados por Felipe Varela, su diseñador español de cabecera (especialmente en aquella época).

El punto de inflexión llegó, probablemente, en 2014, coincidiendo con el año de su proclamación como reina. A partir de ese momento, sus apariciones en ARCO Madrid han sido siempre muy comentadas, tanto por sus elecciones de moda como de belleza.

Mención especial merecen, por ejemplo, el original vestido tricolor (de nuevo, de Felipe Varela) con el que deslumbró en 2015; o el minivestido blanco con un original escote que lució en 2017, edición en la que los reyes estuvieron acompañados por el presidente y la primera dama de Argentina, Mauricio Macri y Juliana Awada.

También en 2020 el look de la reina Letizia acaparó todos los flashes, especialmente por su apuesta 'beauty' con un peinado con extra de volumen y un maquillaje de ojos con sombras rojas.

En la siguiente galería puedes ver, foto a foto, todos los looks que doña Letizia ha llevado a la Feria ARCO a lo largo de los últimos 12 años.