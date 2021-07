La reina Letizia apuesta por el denim y demuestra que el vaquero también puede ser elegante

La reina Letizia, acompañada de la princesa de Asturias y de Girona y la infanta Doña Sofía, han mantenido un encuentro con los premiados de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi).

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Esta tarde Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por la princesa de Asturias y de Girona y la infanta Doña Sofía, harán entrega de los 'Premios Fundación Princesa de Girona 2020 y 2021', que promueven y fomentan la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores que demuestran inquietud por construir un mundo más justo en un entorno globalizado, y que tienen la capacidad de asumir riesgos y la motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad.

Para la ocasión la reina Letizia ha elegido un look compuesto por un vestido azulo de manga corta, silueta lady y botonadura frontal, y unos salones destalonados de ante marrón. No es la primera vez que la vemos llevar este vestido denim de Carolina Herrera (lo llevó en su visita a Mozambique en abril de 2019) con cuerpo ceñido, cinturón para ajustar el diseño a su figura y una falda midi con volumen. Una prenda ideal para el verano ya que además de tratarse de una pieza totalmente de tendencia gracias al tejido vaquero, es ideal para un look de día o de tarde.

Esta misma semana ya habíamos podido ver a la reina en el Complejo Deportivo y Cultural del Grupo Social ONCE, donde presidió el acto de inauguración del 'World Blindness Summit Madrid 2021', la mayor Cumbre Mundial de la Ceguera, en la que participaron de forma presencial y telemática más de 4.000 personas de 190 países para definir el futuro de los 285 millones de personas ciegas en todo el mundo.

Para asistir a este encuentro organizado por el Grupo Social ONCE, doña Letizia Ortiz recuperó un comentado diseño de su vestidor. Se trataba de un conjunto de camisa y falda firmado por Victoria Beckham, que estrenó a finales de 2019 durante los actos organizados con motivo del décimo aniversario de la Fundación Princesa de Girona. Meses más tarde volvió a lucirlo durante el encuentro con la Corporación Municipal de Écija (Sevilla) y este lunes, por primera vez, lo llevó en Madrid para este acto de carácter social.

Los estilismos de la reina Letizia y sus hijas en los Premios Princesa de Girona 2019 Ver 5 fotos

La última vez que vimos a Doña Letizia y a sus hijas en este acto fue en la edición de 2019, donde pudimos verlas vestidas de negro, rojo y blanco, respectivamente. La pandemia sanitaria no permitió la celebración de estos premios en 2020, por lo que en la tarde de hoy se realizará la entrega de galardones tanto para los premiados de 2020 como los de 2021.

Sus jurados de expertos proclaman cada año los premiados en las 5 categorías (Artes y Letras, Empresa, Investigación Científica, Social e Internacional), reconocimiento que tiene además una dotación económica de 20.000 euros y los jóvenes reconocidos reciben además una escultura diseñada en exclusiva por el premiado en Artes y Letras, Juan Zamora.