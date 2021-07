Estas rebajas invierte de verdad en prendas que son tendencia. ¿Próxima adquisición? El top tropical que ha llevado Sara Baceiredo que arrasará este verano en tiempo récord porque protagonizará todos nuestros looks.

Cecilia Franco

Necesitamos renovar nuestras prendas de verano constantemente. A cuántas de nosotras nos ha pasado que cuando hacemos ese cambio de armario, hay prendas con las que ya no nos vemos, otras las vemos desgastadas, hasta que finalmente te quedas con el armario medio vacío en tu selección. Esta crisis 'fashion' viene acompañada de las rebajas de nuestras tiendas 'favs' y, por eso mismo precisamente, no es tan duro despedirnos de esos looks que teníamos pensados meter en la maleta. ¿Nuestro último descubrimiento? El top tropical de Sara Baceiredo está en las rebajas de Zara y lo queremos.

Nuestra maleta se llena de colores, estampados (sobre todo tropicales) y prendas fresquitas para que esos días de vacaciones queden por siempre en el recuerdo con 'fotones' tan espectaculares como los de Sara Baceiredo.

La 'influencer' española nos está haciendo grandes descubrimientos a través de su 'feed' de Instagram. Sus redes sociales se están convirtiendo en un catálogo 'fashion' donde se esconden las rebajas más deseadas y, con ello, las prendas que van a arrasar en cuestión de segundos.

Así que no nos despistemos y vayamos a lo importante. Si ya podemos decir que fichamos las sandalias de Zara más irresistibles, ahora Sara Baceiredo nos completa el 'outfit' con sus últimas propuestas.

Nos descubrió el kaftán de Zara que se colará en la maleta y, por si fuera poco, la chaqueta más feliz que puedes llevar este verano la consiguió ella, que aunque no rebajada, no puede ser más bonita.

Pues bien, y hablando de verano, maletas y demás, tres básicos imprescindibles que no pueden faltar son: los vestidos, como el 'made in Spain' que llevarás con gorrito y sandalias planas, y los bikinis y tops. Estos últimos los ha conseguido en las rebajas y por eso, ahora estamos más atentas y arrasando con todo.

Porque sí amigas, en las rebajas se pueden encontrar verdaderos 'chollos' en tendencia como el bikini de Women’Secret o el top que ha encontrado ahora en Zara por 12,99 €.

El mundo tropical se cuela en nuestra maleta con este diseño de Zara que no puede ser más favorecedor. ¡Imagínate este top cuando estemos morenitas! Un diseño 'cropped' estampado que destaca por su volante principal dando volumen y protagonismo. ¿Cómo lo ha combinado? Pues muy sencillo, con unos pantalones blancos finos de Sophie and Lucie y bolso de rafia de Sandro París. ¡'Lookazo' a la vista!