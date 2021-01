Rebajas 2021: Tamara Falcó tiene el mejor radar para encontrar chollazos en las rebajas de Zara y sus últimos looks lo demuestran 

Con la inestimable ayuda de su estilista Montse Nieto, claro.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay día que Tamara Falcó no nos enamore con uno de sus looks. Si anoche apareció en ‘El Hormiguero’ con una americana crop de Zara, que está rebajada y agotadísima, ahora nos acaba de confirmar que, con la ayuda de su estilista en Antena 3, Montse Nieto, no tiene rival buscando chollazos en la web de la firma española. Este mismo jueves asistió a la rueda de prensa de ‘El Desafío’, de Antena 3, que presentará Roberto Leal y se estrenará el viernes, con un nuevo look de rebajas de Zara.

Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que aparezca en Instagram y que no se lleve un buen número de likes y comentarios en los que sus seguidores alaban su buen gusto a la hora de vestir.

Ya cuenta con, nada más y nada menos un millón de seguidores. Eso sí, de momento usa su cuenta de Instagram como escaparate de sus looks y para promocionar algunos de los lugares que visita por colaboración y apenas hay hueco para su vida personal, como sí hacen otras influencers con su mismo número de seguidores. Al margen de esto, lo que está clarísimo es que Tamara Falcó es una mujer elegante y que inspira al resto para vestir y maquillarse, con lo que nos muestra en su perfil en Instagram y en cada una de sus participaciones en ‘El Hormiguero’.

En la presentación de ‘El Desafío', que será jurado junto a Juan del Val y Santiago Segura, estrenó un look con pantalones negros rectos de &Other Stories, top negro de Zara y americana color caramelo. Y es precisamente esta blazer efecto piel de la que nos hemos enamorado no solo por lo sofisticada que es, también por el precio que tiene. En la web de la firma está rebajada a 39,99€, aunque su precio original era de 59,95€. La pena es que, como la americana crop, también está agotada en la web.

Sobre ‘El Desafío’

‘El Desafío’, que se estrena el viernes 15 a las 22.00 horas en Antena 3, es un nuevo talent show original en el que los famosos intentarán cumplir los retos que el programa les va poniendo semanalmente, además de superar las pruebas que surgen en cada gala. El programa les acompañará los entrenamientos y estará a su lado cuando lleguen a la victoria… o no cumplan con las expectativas.

Porque esta competición no sólo consiste en quedar primero, sino en demostrar la capacidad de superación personal de cada participante. Para ello, los mejores especialistas y profesionales trabajarán codo con codo con los ocho famosos para conseguir llevarlos al límite… y más allá.