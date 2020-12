Raquel Meroño, ganadora de Masterchef Celebrity’, y el traje de chaqueta con brillos perfecto para un look de Navidad 2020

¿No sabes qué ponerte en estas fiestas? No te compliques más y copia este lookazo, no vas a fallar.

Woman.es

Después de convertirse en la gran vencedora de Masterchef Celebrity, Raquel Meroño ha reaparecido, radiante con un original y elegante traje negro con el que ha deslumbrado.

- Fichamos los regalos del amigo invisible por menos 100 euros más originales

- Victoria Beckham tiene la clave para elegir look esta Navidad

Tras su éxito televisivo en donde ganó el duelo final, frente a Florentino Fernández, con un menú de influencias asiáticas, Raquel Meroño ha vuelto a los focos para retomar su trabajo delante de las cámaras, después de unos años dedicada a la crianza de sus gemelas Daniela y Martina. Y es que parece que la actriz está en su mejor momento. Se le ve radiante y feliz y quizá por eso es que su look de anoche nos dejó a todos con la boca abierta.

Se trataba de un traje de dos piezas, americana y pantalón negro elaborado con tejido brilli-brilli con el que nos dio una maravillosa idea para nuestro look de Nochevieja.

Y es que a veces le damos mil vueltas a ese último estilismo que vamos a lucir en el año y puede resultar más simple y sencillo de lo que pensamos. Lo cierto es que este conjunto en color negro es una opción perfecta por dos motivos. El primero: es elegante, clásico, cómodo y nos mantienen calentitas. El segundo, porque es sumamente versátil y te da la posibilidad de tener dos looks distintos y que lo puedas usar para más ocasiones y no solo para una noche. Esto gracias a que puedes llevar solo el blazer con unos vaqueros, o un vestido. O bien puedes llevar únicamente los pantalones con un body, para un look más sexy, o una camisa de cuello blanca, para un estilismo aún más clásico.

Raquel decidió combinarlo con unas sandalias en tono dorado super altas y con la delantera cuadrada. Pero gracias a su pernera ancha, las puedes llevar también con botas o incluso con zapatillas. Este año todo esta permitido y si lo que quieres es lucir fabulosa pero a la vez estar cómoda ni dudes en ponerte tus zapatillas favoritas.