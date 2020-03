Rania de Jordania lleva el traje de chaqueta a otro nivel con unos pantalones culotte y blazer con mangas abullonadas

Absolutamente perfecto.

Cada vez que Rania de Jordania aparece en un acto público se paran las rotativas, que escribirían los medios de otro tiempo. Ahora las rotativas ya no, pero nuestra mano dirigiendo el ratón se para súbitamente cuando abrimos una foto de la reina jordana. Tiene esa capacidad para maravillar siempre a través de su imagen, tanto por el halo que desprende como por su exquisito gusto a la hora de vestir.

El suyo es con toda seguridad uno de los vestidores más elegantes del mundo, y el traje de chaqueta que ha llevado en la visita al yacimiento Al-Maghtas, un enclave situado en su país que es Patrimonio de la Humanidad.

La americana que ha lucido Rania para la ocasión es pura fantasía porque mezcla tendencias con detalles que a primera vista nos lleva hasta las chaquetas y las camisas saharianas que tanto se llevan. Recuerda mucho de hecho a aquella de Yves Saint Laurent -precursor de este tipo de prenda adaptada a la moda urbana-, recordada para siempre, que llevó Carlos de Inglaterra en Australia en su visita de Estado a Australia junto a Lady Di allá por 1983, pasaje que formará parte de la próxima temporada de ‘The Crown’, rodado en Almería por cierto.

Cruzada y mangas tres cuartos a medio camino entre los volantes y el efecto abullonado, pero a su vez con detalles muy de estilo safari, con esos bolsillos, el color arena y el cierre a la cintura con cinturón. La verdad es que lo tiene todo para ser la blazer más especial que hemos visto en los últimos meses, y eso que han pasado por delante de nuestros ojos centenares de ellas...

Pero el traje no brilla solo por la americana, sino que también acompaña mucho y bien el pantalón, de tipo culotte, una opción fantástica para darle un aire distinto al tradicional traje de chaqueta, especialmente ahora que está a punto de llegar el entretiempo.

Unos salones lisos en un tono crudo muy similar al traje y un bolso étnico han sido los dos complementos discretos con los que Rania de Jordania ha combinado este maravilloso traje de dos piezas. No me digas que al verlo no has pensado algo así como "este sí que lo pondría yo...".