Rania de Jordania brilla con una escultural falda azul klein y su blusa dorada es toda una maravilla

Lección de estilo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La visita de los reyes de Noruega a Jordania nos está dejando un carrusel de 'looks' maravillosos par parte de la reina Rania y de veras que esperamos seguir deleitándonos un par de días más con todos ellos.

Tras haber recibido al rey Harald y a la reina Sonja, con un precioso vestido blanco de escote cruzado con cinturón incorporado, la 'royal' se ha cambiado de estilismo para acudir a la cena oficial de gala celebrada en honor de sus invitados. Una ocasión en la que no ha podido brillar más.

Rania de Jordania ha apostado por combinar una preciosa falda larga en azul klein con un dibujo estampado en el lateral en dorado que iba a juego con la blusa elegida. Un diseño de cuello elevado con mangas fluidas que le sienta como un verdadero guante.

Como complementos, la reina Rania de Jordania ha lucido joyas en dorado y un clutch caja azul. Lo que nos ha llamado poderosamente la atención, y para bien, es que no ha prescindido de llevar reloj. Un accesorio que normalmente las 'royal' no suelen lucir en actos de este calibre y lo cierto es que nos gusta ese punto 'casual' que otorga al look.

Un reloj que no llevó cuando horas antes brillaba, como os decíamos al principio de este artículo, combinando un precioso vestido blanco con unos salones de la firma Dior, blancos y con estampado arty de la colección Crucero 2017 y un bolso camel de la casa italiana Maison Halaby cuya original asa en forma de brazalete es pura tendencia.