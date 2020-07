Si quieres llevar el vestido negro como un ángel de Victoria Secret, Elsa Hosk tiene la fórmula infalible

Le hemos encontrado un clon en Zara por menos de 20 euros.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay colección de moda que no incluya entre sus diseños un vestido negro. Da igual la estación del año en la que estemos (y ahí está la prueba en el desfile de la colección Crucero de Dior, en la que no faltaron los vestidos negros), desde las firmas de lujo, hasta las 'low cost' apuestan por los vestidos negros, incluso en verano. Es cierto que los vestidos estampados, en tonos claros o blancos son más propios del verano, pero a quién le vamos a engañar, los vestidos negros estilizan, son muy elegantes y tan versátiles que quedan igual de bien con unas alpargatas de coña, como con zapatillas o botines, como lo ha combinado Elsa Hosk en una de sus últimas salidas por Nueva York.

La modelo sueca se decantó por un conjunto que, pasen los años que pasen, nunca pasa de moda y que a la vez resumen a la perfección el estilo neoyorkino. Escogió un look el total black (incluidas las botas, de estilo militar). Eso sí, para no asarse de calor, escogió un vestido mini y 'cut out', con un corte debajo del pecho y mucho volumen, aunque lo que más nos ha llamado la atención del conjunto han sido las mangas abullonadas, una de las tendencias de este verano 2020.

De momento, no hemos encontrado un vestido tan bonito como el suyo, pero hemos fichado uno muy similar en Zara para estos días de verano. Es realidad, es tan bonito que es perfecto para usarlo en una ocasión especial: una boda o una cena especial con amigas o la familia. Se trata de un modelo de popelín con escote bardot y volantes, que cuesta 15,95€.