Si quieres llevar un top lencero de la manera más elegante, hazlo como Tamara Falcó y combínalo con unos pantalones negros de vestir

La fórmula definitiva para lucir con estilazo una de las prendas más sexis del 'street style'.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Confesamos que los tops lenceros son esa prenda que nos encanta pero que, en muchas ocasiones, no sabemos muy bien cómo combinarla para que nuestro look no tenga un resultado demasiado "atrevido". Sin embargo, ha tenido que llegar Tamara Falcó para demostrarnos que podemos sacar muchísimo partido a estos diseños si sabemos cómo combinarlos.

- Tamara Falcó, tras confirmarse su relación con Íñigo Onieva, brilla con traje de chaqueta de lunares

- El vestido rojo largo que demuestra que Tamara Falcó ya ha superado a su madre en estilo (si es que eso es posible)

Una noche más, la socialité acudió como tertuliana a 'El Hormiguero', junto a sus compañeros Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, para llevar a cabo su colaboración semanal en el programa de Pablo Motos. Y, como era de esperar, Tamara volvió a sorprender con un estilismo caracterizado por la elegancia elevada al máximo nivel.

Y es que tras conquistarnos el jueves pasado con la chaqueta aterciopelada más original (y perfecta para las fiestas navideñas), anoche Tamara Falcó lució un top lencero precioso de color mostaza, de corte cruzado y con detalles de encaje en negro en el escote y en los puños.

Pero seguramente estés pensando que este tipo de prendas no son para ti... Tranquila, nos pasa a muchas, pero créenos si te decimos que vas a cambiar de opinión cuando veas cómo lo llevó Tamara Falcó con unos pantalones de vestir de color negro (que quedaban genial con el encaje del top) de tiro alto y pernera ancha y recta que no podían quedarle mejor.

Al combinar el top con este tipo de pantalón, la hija de Isabel Preysler ha sabido encontrar el equilibrio entre lo sensual y la elegancia, ya que rebaja de manera muy sutil el punto "sexy" que puede tener el top y, al mismo tiempo, alegra la seriedad de unos pantalones de traje.

Nosotras tenemos que confesar que el top nos ha encantado desde el momento que la vimos aparecer en el plató (y seguramente a ti a estas alturas también te haya convencido) y nos lo imaginamos también con unos pantalones tipo 'flare' o unos 'palazzo'. Sin embargo tenemos una mala noticia, y es que este diseño tan especial, que pertenece a la firma French Connection, está totalmente agotado pero, tranquila, porque ya son muchas las firmas de moda las que los han incluido en sus colecciones de temporada.

Ahora que ya sabes cómo llevarlo, ¿te animas?