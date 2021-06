Sabemos donde puedes conseguir el bikini arcoíris de Laura Escanes más deseado de Tiktok

La ‘influencer’ ha enamorado a todos con su última adquisición, un bikini multicolor. ¿Lo mejor? Hemos fichado donde puedes conseguir una opción muy parecida.

CARLA DOMÍNGUEZ

Cada año nos pasa lo mismo, y pensamos: «¡no voy a caer en el blanco!». Y nada. Otro año más que a pesar de tener muchas piezas en color blanco, volvemos a comprar más y más accesorios y, por supuesto, prendas de baño de este color.

Es casi inevitable. Y es que el color blanco sienta tan bien, es superfavorecedor, y además combina con todo, que cualquier se resiste y más en las rebajas a picar con alguna cosilla en este tono. Pero eso sí, ahora que disfrutamos mucho con prendas a todo color, es buena época para hacerse con alguna pieza más rompedora como ha hecho Laura Escanes.

La ‘influencer’ no se ha podido resistir en apostar este verano por prendas de baño a todo color, y así lo hemos comprobado a través de su Tiktok. La ‘influencer’ se ha convertido en una de las famosas más seguidas en esta red social de vídeos. A través de esta plataforma sube diferentes bailes, ‘challenge’ e incluso trucos. Entre sus vídeos hemos podido ver a la ‘influencer’ disfrutando de un día de piscina con un bikini arcoíris de ensueño. Laura también ha posteado el vídeo de Tiktok en Instagram, y no han parado de aparecer comentarios preguntando la procedencia del bikini. De momento no sabemos exactamente de donde es, pero si hemos fichado una opción muy (muy) parecida en una de nuestras marcas de baño favoritas, Calzedonia.

COPIA EL 'LOOK' DE LAURA ESCANES CON ESTE BIKINI ARCOÍRIS DE CALZEDONIA

Se trata de un bikini multicolor en forma de triángulo fijo con relleno y tiras finas. El bikini está confeccionado con un suave tejido de minicanalé y con un estampado de diferentes colores un poco difuminado.

A favor del bikini podemos decir que la explosión de colores es lo que más nos gusta. Aunque es cierto que hay otros detalles que también nos han enamorado de este bikini. Entre ellos, los tirantes regulables y extraíbles en la espalda, por lo que se pueden cruzar y anudar en la parte posterior o en la zona de la nuca. Y por otra parte, que podemos encontrar este modelo en diferentes diseños: con braguita brasileña, con top con aros, o tipo 'brassiere'. Los precios oscilan entre los 15 y 30 euros, dependiendo del modelo. Vamos, que aunque no sea un bikini de rebajas, se va a convertir en uno de los más deseados de este verano.