Manual de estilo: así vas a llevar el print de la primavera

Las flores vuelven pisando fuerte en cuanto sube el mercurio. ¿La novedad? Esta temporada no vale cualquiera y Oysho lo sabe.

woman.es para Oysho

En cuanto llegan las temperaturas suaves y los días empiezan a alargarse el print floral germina en todas las colecciones. Como no podía ser de otra manera, la próxima primavera no va a ser una excepción. Lookbooks, pasarelas y escaparates han empezado ya a teñirlo todo de print floral con sus propuestas pero... ¿sabes cuál será esta vez la especie estrella? Una pista: Se deshoja para encontrar la respuesta del amor en su último pétalo.

Yes. Las margaritas prometen ser las reinas toda la temporada y Oysho ha querido adelantarse a la tendencia llevándolas a protagonizar los looks de su última micro colección. Y, ojo, no se llevan de cualquier manera. Para acertar elígelas en micro print e incluso con fondos oscuros. Un twist a las clásicas flores de pétalo blanco que no puede tener más rollo.

Flowers Bloom by Oysho Ver 7 fotos

En pijama... ¿por la calle?

Por supuesto. Y es que en la colección que han bautizado como Flowers Bloom hay tantas piezas ideales que no serás capaz de relegarlas al cajón de la ropa de casa. A saber: pijamas de dos piezas, en formato shorts o pantalón largo con camisas de botones, una bata con mangas acampanadas y una amplia variedad de vestidos vaporosos en tres alturas: mini, midi y largo. Nos han enamorado y estamos deseando lucirlas YA.