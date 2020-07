La Familia Real al completo presidió la ceremonia.

C. H. | Woman.es

A punto de cumplir 15 años, la princesa Leonor ha vuelto a dar una lección de estilo y sobriedad en el homenaje de Estado a las casi 30.000 víctimas por el Covid-19 que este jueves se ha celebrado en el patio de la armería del Palacio Real de Madrid y al que la primogénita del rey ha acudido junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía.

La ceremonia, que reunió a unas 400 personas entre las que figuraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresidentes del Gobierno o presidentes autonómicos entre otras autoridades, contó con un emotivo discurso de Aroa López, enfermera del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, y una ofrenda floral que encabezaron Felipe VI y la princesa Leonor.

Como el resto de los miembros de la Familia Real, Leonor llevó un outfit en tonos oscuros y con mascarilla negra, en señal de duelo, pero mientras la reina Letizia o su hermana Sofía habían optado por vestidos en azul oscuro en lugar del tradicional negro, la mayor de las hijas de los reyes lució vestido de cuerpo negro con cuello redondo sin mangas y falda evasé en gris por la rodilla con un discreto estampado de hileras verticales.

En cuanto a accesorios, la princesa recurrió a sus inseparables bailarinas, esta vez en color negro, de Pretty Ballerinas, redondeando un estilismo solemne e impecable.

Por su parte, su madre recuperó un traje de Carolina Herrera de manga larga y cintura marcada en azul oscuro con el que ya deslumbró cuando posó en las fotos oficiales que la familia divulgó este invierno, y que acompañó por unos zapatos de salón con tacón alto.

En el mismo color que su madre, la infanta Sofía ha acertado también con un sencillo vestido camisero con cinturón de tela, todo en azul oscuro, y zapatos planos destalonados; un estilo minimalista pero sumamente efectivo.

El respeto y la emotividad han centrado el acto en el que el rey ha pronunciado unas palabras: "Todos los fallecidos permanecerán en nuestro recuerdo, no los olvidaremos nunca. Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias, por no haber podido estar al lado en sus últimas horas, ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria", ha dicho, recordando el dolor que ha dejado en muchas familias la pandemia.