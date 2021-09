Primark lanza 'Edit' una colección de básicos 'premium' que arrasará este otoño 

Se trata de una colección cápsula formada por clásicos para la temporada otoño invierno y a precios asequibles.

A. M

Hay quienes le dicen fondo de armario, otras simplemente las llamamos básicos, pero sea como sea que lo llames es lo mismo: esa serie de prendas que a pesar de las tendencias que salen cada temporada se sitúan por encima de cualquier estética o moda con fecha de caducidad. En otras palabras son prendas que hay que tener sí o sí, de esas que nunca debes deshacerte porque siempre te van a salvar.

Y si por 'x' o 'y' te hace falta alguna prenda básica estas de suerte (y una gran suerte) pues Primark, el gigante de la moda 'low cost', ha lanzado una colección 'premium' compuesta por solo básicos de fondo de armario. La nueva línea se llama Edit, y todas sus prendas se caracterizan por ser atemporales, de calidad, en colores neutros y diseños que son aptos para cualquier ocasión. Y como plus, la firma además ha lanzado opciones de lencería, a un precio más elevado que los habituales, pero con un diseño cómodo, elegante y sofisticado.

Pero volviendo a las prendas básicas, hay una serie de piezas confeccionadas en cashmere que nos ha dejado locas. Mientras que el abrigo de lana diseñado con un cinturón en la cintura que favorece mucho la silueta y que ve igual de elegante sobre unos vaqueros y un jersey que sobre un vestido o un traje.

- Primark tiene las zapatillas de flores que vas a querer llevar todo el verano

- Primark lanza su primer retocador de raíces por menos de 4 euros

Por supuesto que no podemos dejar de hablar de la gabardina. La hemos catalogado ya como la ideal pues su color camel y su corte perfecto la convierten en una pieza que no compre de edad y tiempo. Estas prendas no solo están confeccionadas materiales que gran calidad, sino que además tienen un precio accesible y un diseño clásico y sofisticado.

Otro aspecto que tienen en común todas las prendas que componen Primark Edit AW21 es que tienen una gama cromática con los tonos neutros como protagonistas, esto se resume en prendas elegantes que se adaptan a cualquier estilo y sirven para llevar en cualquier momento del día.

Evidentemente no podía faltar el traje de chaqueta y pantalón en color negro. Este sí que es un básico que no puede fallar en nuestro armario. Se trata de un conjunto que se puede lucir junto o de diferentes maneras, ya sea con una blusa blanca clásica, o la americana con vaqueros, con mocasines, tacones o botas. Este traje será tu salvación y es a prueba de años y tendencias, todas necesitamos uno así en nuestro armario SIEMPRE.

Los precios de la colección van desde los 7 hasta los 60 euros y además de las prendas básicas también hay accesorios y calzado. Y lo mejor de todo las prendas están disponibles desde la 2XS a la 2XL.