Para presumir de piernas infinitas, confía en Mery Turiel y su minifalda de lunares de Zara

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque seamos tan bajitas como Eva Longoria (aquí, frente al ordenador hay una bajita tecleando con alma, que no piernas, de Kendall Jenner) y sepamos que ni en nuestros mejores sueños vamos a tener las piernas kilométricas de Karlie Kloss, seguro que más de una y de dos ha soñado, al menos, con parecerlo. Estamos de acuerdo en que el genio de Aladdin se quedó en el cuento y que nuestros deseos imposibles, pues imposibles son, pero si Victoria Beckham se sirve de unos pantalones campana y unos zapatos con plataforma para alargar sus piernas visualmente, nosotras también podemos hacerlo. Justo hoy Mery Turiel nos ha enseñado una forma para lograrlo.

Es cierto que la 'influencer' de bajita tiene poco (lo digo desde mis perspectiva, claro), pero la forma en la que combinó tres prendas en sus últimas fotos de Instagram la podemos aplicar TODAS en nuestros looks, así que si eres alta, puedes seguir leyendo.

Mery Turiel jugó con los colores y los patrones tanto de la falda como el top y con el tiempo de sandalia para crear un look efecto piernas infinitas. Adrede o no, a la autor de 'Iki: aquello por lo que vale la pena vivir', la fórmula no le pudo salir mejor.

- El patrón de la falda. Cuanto más corta, más largas parecerán las piernas y la suya de lunares, que está agotada. Cuesta 39,95€

- El tipo de sandalia. Aunque todo lo que esté atado al tobillo nos hace parecer más bajitas, las tiras de las sandalias de Mery son tan finas que no te acortarán tanto la figura como unos botines. Eso sí, lo que más te va a estilizar son unos salones.

- El color del top. Es negro y no es ningún secreto que el negro, además de ser garantía de éxito, nos hace tipazo.