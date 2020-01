Presume de abdominales en invierno con el dos piezas de Lara Álvarez

Espectacular.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Lara Álvarez ha vuelto a demostrar que es una de las presentadoras más elegantes de nuestro país. En una de sus recientes apariciones públicas, como imagen de la marca de calzado 'Carmela', la periodista nos ha enamorado con un diseño dos piezas compuesto por un top 'caja' y una falda lápiz midi que nos ha dejado sin palabras.

Continuando con la tendencia de mostrar los abdominales en pleno invierno, la presentadora se suma así a otras celebrities como Gwyneth Paltrow y Cristina Pedroche que también se han apuntado a esta corriente que, sin ninguna duda, nos encanta. Además, el conjunto de Lara es muy versátil ya que dependiendo de con qué calzado lo combines puede ser un 'outfit' perfecto para el día o para la noche.

En su caso, y al tratarse de una presentación durante el día, Lara ha optado por unas cómodas sandalias planas con tiras XXL que son ideales para hacer frente a una intensa jornada de trabajo. Por otro lado, si lo que buscas con este conjunto es darle un toque más serio, siempre puedes combinarlo con unos stiletto de tacón infinito. Su largo midi es ideal para presumir de piernas estilizadas si te subas a unas plataformas, aunque deberás tener cuidado con las botines si mides menos de 1,70 cm.

Recuerda que las faldas midi siempre estilizan la figura, siempre que las combines con el calzado adecuado dependiendo de tu altura. Para salir a la calle y no acabar muerta de frío, confía en un abrigo masculino 'over the shoulders' y si es blanco, mejor que mejor.