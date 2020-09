La 'Posh Spice' por fin ha vuelto (y sí, nos estamos refiriendo a Victoria Beckham)

Fantasía.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Reconciliarse con el pasado. Eso es lo que podemos decir que le ha pasado a Victoria Beckham. ¿Por qué? La diseñadora de moda ha publicado en su cuenta empresarial dedicada a su línea de productos 'beauty' un texto que deja claro que 'ha hecho las paces' con el apodo de 'Posh Spice' que se le adjudicó hace años y con el que después no se sentiría nada cómoda.

"Me apodaron 'Posh' en 1996 durante una comida con Peter Loraine de 'Top of the Pops Magazine' junto con el resto de 'Spice Girls'. No puedo decir que hubiese sido mi primer opción, pero finalmente conseguí estar en paz con ese 'mote'. Era joven y tímida y ser la 'Posh Spice' me ayudó a encontrar mi estilo y mi voz y a confiar en mí", comienza el comunicado que ha lanzado en redes sociales.

"Después de las 'Spice Girls', me distancié de ese 'mote' porque había conseguido ser más grande que yo, de alguna manera. Quería encontrar mi propia dirección. Ahora, años después, miro esa etapa de mi vida de manera diferente. 'Posh' cambió para siempre el curso de mi vida, abriéndome las puertas para ir a por mis sueños", asegura.

"Esta semana, celebro ser 'Posh' con el lanzamiento de 'Posh Lipstick'. Es tremendamente personal - las barras de labios siempre me han dado la confianza que necesitaba y un extra picante cuando realmente ya lo tenía". Un comunicado que llegaba horas después de subiese esta imagen a Instagram con los hashtags #PoshIsBack #ComingSoon.

Lo cierto es que estamos deseando ver cómo se plantea esta nueva línea de productos bajo el nombre 'Posh'. ¡Fantasía de la buena, amigas!