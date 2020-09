Si jamás te pondrías una gabardina, Paula Echevarría nos acaba de descubrir una sobrecamisa de Bershka que está rebajadísima que hará la misma función en otoño

Por menos de 20 euros.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando llega el otoño y las gabardinas no tienen nada que ver con tu estilo (lo reconocemos, son clásicas y es posible que no guste a todas), se reducen las opciones para encontrar un abrigo de entretiempo. A todas nos ha costado, sobre todo cuando eres de un sitio donde las temperaturas son extremas y apenas existen el otoño y la primera, fichar una prenda de abrigo que se adapte a nuestras necesidades, y aunque las 'shackets', existen más opciones. Paula Echevarría ya tiene en su radar la prenda que sustituirá a la gabardina en tus looks de entretiempo, la sobrecamisa. Además, la suya está rebajada.

- Paula Echevarría se lleva el 'piropazo' de su pichón Miguel Torres en su foto sin maquillaje

- Paula Echevarría tiene la fórmula estilística para triunfar este otoño: 'little black dress' + botas

Aunque en temporada estaba a la venta en la web de Bershka por 29,99€, amiga, tenemos buenas noticias porque ahora mismo está rebajada y la etiqueta marca 17,99€. Y, claro, a Paula Echevarría no se le ha escapado esta ganga.

De color verde militar, la sobrecamisa de Bershka de Paula Echevarría está confeccionada con “al menos 50% algodón orgánico, cultivado mediante rotación de cultivos o usando fertilizantes naturales, prácticas que ayudan a proteger la biodiversidad”, como indican en la web.

Con los hombros pronunciados, es perfecta para añadir un toque más desenfadado al vestido estampado que lució la actriz, de Cool The Sack, que combinó con unas botas cowboy.