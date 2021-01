El poderoso mensaje de Jennifer López y su look impoluto de Chanel durante su actuación en la toma de posesión de Joe Biden

Jennifer Lopez le ha rendido homenaje a la comunidad latina durante la actuación en la toma de posesión presidencial de Joe Biden.

Jennifer López ha deslumbrado en Washington, D.C. durante la toma de posesión del presidente Joe Biden, tanto por su mensaje como por su look. La cantante subió al escenario de la toma de posesión para cantar una de las canciones populares más famosas de Estados Unidos, "This Land Is Your Land", pronunciando en español un fragmento del símbolo de los Estados Unidos: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", dijo antes de cerrar con "América la Bella". Su compañera Lady Gaga participó minutos antes cantando el himno de los Estados Unidos.

Jennifer López brilló de blanco angelical, en honor a la primera vicepresidenta, Kamala Harris, así como a las sufragistas que lucharon por el derecho al voto de las mujeres. La cantante optó por un total look de Chanel con camisa gótica y pantalón de pata ancha con abrigo a juego. Una imagen impactante para un día histórico.

El look de Jennifer Lopez en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos Ver 4 fotos

La cantante había llegado a las inmediaciones del Capitolio la noche anterior y posó en el con un abrigo de pata de gallo blanco y negro junto a la Guardia Nacional."What an honor to spend a few moments with these brave men and women," Lopez wrote.

"Thank you for your service and sacrifice. I honor you today and everyday. 🇺🇸 Tomorrow I sing for you and all Americans. ❤️🤍💙 #inauguration2021"

"Qué honor pasar unos momentos con estos valientes hombres y mujeres", escribió López. "Gracias por su servicio y sacrificio. Los honro hoy y todos los días. 🇺🇸 Mañana canto para ustedes y todos los estadounidenses. ❤️ 💙 # inauguración2021"

Según Alex Rodríguez, pareja de Jennifer López, la cantante estaba más nerviosa por esta actuación que en el espectáculo de la Super Bowl el año pasado, le comentó a Jimmy Fallon en The Tonight Show a principios de esta semana. Con esta actuación inaugural, López espera "inspirar" y "unir a la gente". López hizo campaña por Biden y fue muy crítica con la administración Trump.