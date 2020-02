¿Plumas más pantalón de cuero? Kim Kardashian confirma esta arriesgada combinación

Tomemos nota.

Puede que Kim Kardashian haya decidido en los últimos años sofisticar de manera más que evidente su armario, pero la socialité sigue creando tendencia con combinaciones que son, sin lugar a dudas, bastante sorprendentes. Aprovechando que era el cumpleaños de su mejor amigo, Jonathan Cheban, la ahora empresaria y estudiante de derecho ha decidido mostrarnos un 'outfit' que brilla por su elegancia, pero también por su modernidad.

En una imagen en la que la podemos ver sentada junto al cumpleañero, Kim Kardashian coordina de manera magistral un plumas en color tierra y unos pantalones de cuero en la misma tonalidad aunque un poco más oscura. a guinda final la ponen sus botines 'segunda piel' en color amarillo lima.

Un conjunto que demuestra, una vez más, que los plumas han pasado a ser una prenda 'high class' que podemos utilizar para coordinar looks muy elegantes. De hecho, muchos han sido los diseñadores que esta temporada se han decidido por convertirlos en el eje central de sus colecciones.

Un básico: el plumas Ver 3 fotos

En cuanto a los pantalones de cuero, ya sabemos lo que estáis pensando.

Y no, queridas lectoras, esto es algo que no te va a pasar si te decides por ellos. Además, date prisa porque con la primavera a la vuelta de la esquina, no te queda mucho tiempo para presumir de estilazo 'leather'.

Además, cuidado porque esta no es la primera vez que Kim apuesta por esta maravillosa combinación.