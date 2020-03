Ni bailarinas, ni zapatillas deportivas, ni mocasines, según Pippa Middleton estos son los zapatos planos tendencia con los que triunfar en primavera

Desearás llevarlos con todas tus prendas.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Con un ligero aire deportivo, las bambas de Pippa Middleton que aúnan en su diseño comodidad y un original estampado podrían ser (si no lo son ya) el calzado del momento que durante todo este año no dejaremos de ver protagonizando inmensidad de looks, incluidos los nuestros. Y es que ahora las zapatillas 'slip on' dejan de lado su estilo más skater para pasar a formar parte del armario de cada una de nosotras encajando a la perfección no solo con sudaderas sino que también con pantalones palazzo, blazer con hombreras y camisas de corte masculino.

¿Te suena el estampado de cuadros en blanco y negro propio de este calzado? Sí, claro que nos referimos al firmado por Vans, el mismo que en alguna ocasión casi inédita logró formar parte de algún que otro 'street style' propio de las semanas de la moda y que ahora cede su forma de mocasín confeccionada en lona a todas las firmas para dar vida a nuevas versiones.

Entre ellas, la de Pippa Middleton con un discreto estampado de leopardo en negro y un tono crema que ha llevado con un abrigo marrón apostando al mismo tiempo por elegancia y comodidad. Pero aunque es ella quien se haya encargado de revelarnos esta nueva tendencia que destierra por completo a bailarinas y zapatillas blancas, marcas como Zara o H&M entre otras muchas también han puesto de su parte y ya las han incorporado en sus catálogos.

Las zapatillas 'slip on' como el calzado que arrasará durante el 2020 Ver 4 fotos

Así, si tu intención es hacerte ya con unas o varias, has de saber que los 'prints' son un plus con los que podrás conseguir potenciar tus prendas más básicas, pero también aquellas teñidas de un único color serán el protagonista a partir del cual crear tus looks de oficina al mismo tiempo que podrás apostar por aquellas que incluyen plataformas.

Oficialmente nos encontramos ante una nueva tendencia que viene pisando muy fuerte (nunca mejor dicho) capaz de desterrar a los mocasines concebidos como el calzado oficial de la primavera y es que como quiera que sea tu estilo, las zapatillas 'slip on' bien merecen un hueco en tu armario.