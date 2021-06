Pilar Rubio con labios arcoíris y falda de cuadros vichy en 'El hormiguero' tras el adiós de Sergio Ramos al Real Madrid

Un mix de tendencias tan inesperado como vibrante con el que la presentadora ha sorprendido a todos en el programa.

Julia García

Apenas horas después de que su marido Sergio Ramos anunciara su salida del que ha sido su equipo de fútbol en los últimos 16 años, el Real Madrid, y con los rumores creciendo sobre cuál será su futuro profesional en los próximos meses y en qué afectarán estos cambios a su familia -la pareja acaba de celebrar su segundo aniversario de boda y tiene cuatro hijos en común-, Pilar Rubio aparecía en 'El hormiguero' como cada semana para hacer su sección.

Aprovechando que Josie era quien estaba de invitado en el programa, quien recomendó durante la emisión que “Nunca te pongas cosas que estén muy de moda, porque es errar constantemente. Es como Indiana Jones con la bola detrás. ¡Que no os engañen!”, la colaboradora escogió un look en el que la protagonista era una falda midi tipo pareo con uno de los estampados más icónicos que existen, los cuadros vichy.

Este print todo un básico en la industria que se ha visto a lo largo de los últimos años pero al mismo tiempo está considerada una de las tendencias más importantes a tener en cuenta desde que arrancó esta primavera porque ya se sabe que todo termina volviendo y este dibujo geométrico de origen francés no iba a ser menos.

Lo combinó con un top de tirantes de rejilla en color blanco y unas zapatillas con calcetines también a juego consiguiendo un genial resultado porque como bien explicó el estilista cuando vio aparecer a la presentadora "cuando lo descontextualizas es maravilloso".

Pero del look de Pilar Rubio hubo otro detalle que no pasó desapercibido que fueron sus labios arcoíris. Y es que si la gran variedad de tonalidades la hemos visto en los últimos meses en vestidos, en joyas y hasta en calzado, ¿por qué no hacer lo propio con el maquillaje?

La madrileña quiso que su boca luciera los colores de la bandera LGTBIQ+ y así lo hizo para completar su aplaudido estilismo: "¿Sois capaces de superar esto?", preguntó a Pablo Motos y al invitado.