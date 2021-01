Y capaz de levantar el ánimo e inspirar exóticos sueños.

En los últimos meses, y a raíz del confinamiento, el pijama ha conquistado nuevos terrenos, tanto en su versión 'outdoors' (los looks pijameros no han dejado de diversificarse) como en su opción chic para estar en casa, una opción que ya brilla en 'feeds' instagrammers. Y que, por ahora, tiene un claro favorito (porque no vale cualquier pijama): los inspirados en los patrones clásicos masculinos de dos piezas y de tipo camisero.

Si hace unos días Tamara Falcó nos enamoraba con un pijama precioso con estampado floral, muy sofisticado, ahora hemos encontrado en uno de los últimos 'stories' de Marta Hazas otro modelo que ya se ha convertido en nuestra nueva obsesión.

Al igual que el de Tamara Falcó, el de la actriz es un modelo estampado formado por camisa de manga larga con solapa y tapeta de botones, y pantalón de cintura elástica hecho en algodón. Y también pertenece a una marca española (en este caso, es la firma Wafflie) con la que Marat ya ha posado en otras ocasiones.

Pero lo que más nos gustan son sus colores fucsias y naranjas dispuestos en rayas verticales con efecto 'colour block' y los tigres estampados capaces de levantar el ánimo, inspirar buenos sueños y convertirse en una de las prendas más vistosas de nuestro 'home wear'.

El modelo que luce aquí la cántabra, que ya con anterioridad nos mostró otros modelos de la firma en tonos azules con motivos vegetales, es el Bengala, tiene un precio de 88 euros y es unisex.

¿Quieres ver otros pijamas para brillar? Además de los de corte masculino, hemos encontrado conjuntos combinables, opciones muy divertidas, las propuestas más calentitas y suaves para afrontar el frío polar, modelos muy sensuales o lo más elegantes. Sí, hay para todos los gustos.

