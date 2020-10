El peto vaquero es la tendencia premamá favorita de Instagram, pero este look de Bershka de Paula Echevarría te encantará aunque no estés embarazada

La actriz presume de tripita con un estilismo "kinder sorpresa" que ya han llevado antes las 'influencers' embarazadas con más seguidores de nuestro país.

Instagram vive estos meses un auténtico 'babyboom' fashion: muchas de nuestras 'celebs' e 'it girls' favoritas han anunciado su embarazo en los últimos meses y, como no podía ser de otra forma, el resultado está siendo un auténtico carrusel de tendencias premamá que causan furor (incluso entre quienes no están embarazadas).

Una de las grandes protagonistas de este movimiento es Paula Echevarría que, a sus 43 años, espera su segundo hijo (el primero junto a Miguel Torres). Además de confirmar el sexo y el nombre de su retoño, la actriz aclaró que cuando hizo pública la buena noticia estaba en la novena semana de gestación, por lo que actualmente estaría en la semana catorce y, ahora que comienza el segundo trimestre, su tripita es más que evidente.

Así lo ha querido señalar ella misma en Instagram este jueves al compartir un look que ha titulado "kinder sorpresa", haciendo referencia a su embarazo, que resulta mucho más notable en la foto de perfil que en la que sale de frente. Pero sorpresa ninguna; Paula está estupenda y su estilismo, con un peto vaquero largo de Bershka no puede ser más ideal.

Se trata de un diseño muy actual, que cuenta con una caída recta superfavorecedora y varios rotos en la zona de las rodillas. ¡Nos flipa! Además, la gran ventaja para la intérprete es que los tirantes son regulables, lo que permite adaptar la pieza al crecimiento de su barriguita. ¿Su precio? 35,99 euros, y todavía está disponible desde la talla XS hasta la L en la web de Bershka.

Para rematar el conjunto, la protagonista de 'Velvet' ha añadido un jersey de rayas 'black & white' de Mango, un bolso negro de Louis Vuitton, gafas de sol XL de Hawkers y, en los pies, las clásicas zapatillas Converse con plataforma en color blanco.

Sin embargo, como te adelantábamos, Paula Echevarría no ha sido la única futura mamá que se ha sumado a esta tendencia. Hace unas semanas fue María Pombo quien demostró la comodidad de un buen peto 'denim', en su caso de Pull&Bear, al combinarlo con una camisa blanca de & Other Stories; y antes que ella, la también 'influencer' María Fernández Rubíes (que ya ha dado a luz a su primer hijo, llamado Nicolás), hizo lo propio junto a un cárdigan lila con bordados florales de Zara. ¡Divinas!