Si buscas unos pendientes XL que eleven cualquier look, fíjate en estos hechos en porcelana que tiene Marta Hazas porque son ideales

Fabulosos.

María Aguirre | Woman.es

La clave para marcar la diferencia en un look está siempre en los complementos. Puede que escojas bien las prendas que más te favorecen, que sigas las tendencias al dedillo y que seas capaz de hacer ingeniosas combinaciones pero créenos cuando te decimos que, si no das con los accesorios adecuados, el resultado no ofrecerá nada especial.

Es por esto que siempre recomendamos centrar la atención en esos pequeños detalles que pueden ser unos zapatos, un bolso, un cinturón o, como no, una joya. En este último caso los pendientes son las piezas que resultan infalibles sea cual sea el estilo que se busca con ellos ya que dependiendo de esto existirán unas u otras opciones dispuestas a elevar el estilismo.

Los de tamaño XL suelen ser los más eficaces porque son capaces de convertirse en foco principal y, de paso, añadir una luminosidad extra al rostro, por lo que suelen ser nuestra opción favorita. Y si encima son tan especiales como estos que ha elegido Marta Hazas el éxito está asegurado.

Los pendientes de la actriz no solo son bonitos gracias a su diseño de orquídeas blancas sino que tienen la particularidad de ser desiguales -uno en versión individual para una oreja y otro en cascada tamaño maxi para otra oreja- y de estar realizados a mano por un artista de Santander en un delicado material como es la porcelana, encargado de hacer estas piezas en exclusiva para la firma Cuckoo B que es la que está detrás de estas piezas.

Esta marca, creada por una arquitecta chilena y una coach de salud española, precisamente tiene en su filosofía esa recolección de trabajos de artesanos de todo el mundo que se ponen en marcha con sus diseños para después ser comercializados en una tienda online que trata de vender artículos con identidad única a nivel internacional.

En su web encontrarás escogidos complementos entre los que te costará decirte. Y sí, también están los citados pendientes de Marta que reciben el nombre de Olivia y tienen un precio de 185 dólares aunque en estos días pueden comprarse por 75 dólares gracias a unas rebajas especiales. Una genial oportunidad de llevarte a casa algo que verdaderamente marca la diferencia.