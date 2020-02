Ava Salazar acaba de debutar como modelo de Zara (¡y ya fue actriz en ‘Paquita Salas’) y a Paz Vega se le cae la baba

Kaia Gerber, temblando, en 3, 2, 1…

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando dicen que de tal palo tan astilla es por algo. ¡Cómo son de sabios los dichos populares! Después de ver cómo actúa Dakota Johnsson, la hija de los actores Don Johnsson y Melanie Griffith y de cómo desfila Kaia Gerber, la hija de la modelo Cindy Crawford y Rande Gerber, teníamos claro que el talento se hereda, pero después de ver cómo posa para las cámaras Ava Salazar, la hija de Paz Vega y Orson Salazar, nuestras sospechas ya son más que evidentes. La actriz andaluza ha presumido de hija modelo y no nos extraña porque Ava se ha estrenado en posando para la cámara para la web de Zara.

- El escotazo trasero de Paz Vega en los Oscar.

- Paz Vega se convierte en una novia con su vestido de los Goya

En cuanto Zara actualizó la web con la nueva colección infantil, Paz Vega, como la madre orgullosa que es, no se lo pensó dos veces y compartió en sus stories de Instagram algunas de las fotos de su pequeña Ava con colección infantil 'New view of denim'. Bueno, ya no tan pequeña porque la hija mayor de Paz Vega y Orson Salazar cumplirá 11 años el próximo julio y posa ya como una auténtica profesional.

Eso sí, es que Ava no es del todo una inexperta en el mundo de los flashes, los escenarios y los focos. ¿Os acordáis de la niña que interpretaba a Pilar López de Ayala en la segunda temporada de ‘Paquita Salas’? Pues era Ava y debutó en Netflix de la mano de los Javis y su madre, que también hizo un cameo en el quinto capítulo de esta temporada metiéndose en la piel de ella misma.

Y Ava no es la única niña ‘prodigio’ que en los últimos meses han posado para la cámara. Alegra, la hija pequeña de la influencer Grace Villarreal y el músico y empresario Jacob Henson también posó para el catálogo de la firma infantil Gocco.