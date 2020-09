Pauline Ducruet ha llevado un lookazo para reutilizar tu bañador de verano como top con un traje de chaqueta de invitada

Atención, invitadas de boda que adoran ir con pantalón: este estilismo os va a encantar.

Envuelta por un aura satinada de irisaciones burdeos, pisando la alfombra azul con un traje de chaqueta pantalón de invitada de supertendencia y... guapísima. Así ha posado en la noche del jueves Pauline Ducruet, hija de Estefanía de Mónaco y Daniel Ducruet, en la Montecarlo Gala for Planetary Health, un evento que organiza la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco con el fin de recaudar fondos para apoyar iniciativas sostenibles y de cuidado del planeta.

En los últimos cuatro años, Pauline, a quien muchos señalan como "la digna sucesora de Carlota Casiraghi" por su estilo, no ha dejado de proporcionarnos looks refrescantes en cada una de sus apariciones, más escasas que las de su prima. No importa si están protagonizadas por pantalones de lentejuelas de arco iris, tocados con velo, vestidos de fiesta asimétricos o chaquetas vaqueras con dos colores: ella los defiende invariablemente con la misma elegancia.

Este jueves, la hija mayor de Estefanía lucía un estilismo perfecto para invitadas, especialmente para aquellas que pasan de vestido, y que, además, estiliza muchísimo gracias al pantalón de cintura altísima y su condición monocolor.

Pauline ha resplandecido ante los flashes con traje de chaqueta satinado en color vino formado por blazer 'oversize' estructurado con doble botonadura. Debajo, los pantalones anchos y rectos a juego con talle alto, que alargan la pierna (y que ella, además, ha combinado con stilettos oscuros). Pero hay otra prenda, mucho más sutil, que marca la diferencia y que pone el broche perfecto: el body escotado y negro, tipo bañador, que asoma por la chaqueta abierta y que nos ha convencido para reutilizar nuestro abañador de verano como top debajo de nuestras blazers... ¡ya!

Hay más detalles: el pendiente largo que cuelga solo de una de sus orejas y que es de Viltier París.

¿Te gustaría saber de dónde es el traje de Pauline? Se trata de un modelo de Alter Designs, la firma que la propia hija de Estefanía ha creado y que presentó el año pasado en la Semana de la Moda de París. Los tejidos satinados son una de las pasiones de la firma, que les dedica gran parte de su colección con prendas fluidas en colores blancos, arcilla y amarillos. Junto a ellas, el denim, la piel y el algodón son sus otros tres protagonistas.

