Hay unos shorts de Stradivarius con el talle alto que hacen vientre plano y Paula Echevarría ya los tiene

Y se nos ocurren miles de combinaciones con él.

Clara Hernández | Woman.es

Cuando creíamos que habíamos encontrado el pantalón corto definitivo para el verano y que los shorts deportivos serían los únicos que nos pondríamos todo el rato (de hecho, será uno de los modelos que utilizaremos sin parar), Paula Echevarría nos ha proporcionado un look igual de fresquito y superchic al que no nos queda otro remedio que abrir las puertas de nuestro armario. Y que constituye una alternativa perfecta a los pantalones 'sporty' —a los que ella también se ha rendido— para aquellos casos en los que busquemos un look cómodo pero muy femenino y elegante para ocasiones más especiales.

Paula ha vuelto a posar en Instagram con uno de sus looks que van directos a nuestra 'wishlist'. La actriz ha lucido unos shorts amarillos (el color que más resalta el bronceado) de cintura alta y bien definida con un cinturón que hacen abdomen plano, que marcan la cadera y que tienen un aire vintage que nos encanta.

La prenda es de Stradivarius y Paula ha buscado un efecto 'color block' combinándola con una camisa en algodón 100% de manga francesa con cuello redondo abierto en V que tiene paneles en distintos tonos teja y mostaza de Alejandra Montaner (165 euros). En resumen, un estilismo relajado pero muy sofisticado.

Además, estos pantalones dan pie a ciento y un mil combinaciones: desde top de tirantes, a crop tops o cárdigans ligeros para el entretiempo.

¿Cómo hacer que el look brille aún más? Paula nos da ideas: un moño pulido y recogido atrás... ¡y nada más! Y, por supuesto, la manicura y pedicura blanca con la que la actriz nos anuncia que el verano está a la vuelta de la esquina.

Sin duda, esta es una nueva confirmación de que los shorts una de las prendas estrella del verano y que hay más de una manera de entenderlos. ¿Cuál es tu favorita?