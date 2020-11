Paula Echevarría tiene el minivestido estampado 'made in Spain' más bonito del otoño que mejor queda con botas 'cowboy' (y tú también lo vas a querer llevar estés embarazada o no)

Un diseño de lo más favorecedor: con mangas abullonadas y bajo acabado en volante.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hay una prenda a la que Paula Echevarría es fiel pase lo que pase: el minivestido. Ya hemos visto que este tipo de diseños han protagonizado los estilismos de la actriz durante todo el verano y parece que así va a seguir siendo durante la temporada de otoño e invierno.

Paula sabe cómo lucirlos en cada ocasión, incluso ahora que la actriz está esperando su primer hijo junto a Miguel Torres y ya presume de tripita de embarazada (¡nos encanta!), los vestidos cortos siguen siendo su primera opción.

La actriz ha compartido un nuevo look en Instagram con el que ha vuelto a conquistarnos. Y, sin duda, la prenda que MÁS ha llamado nuestra atención de esta última propuesta estilística de Paula es, cómo no, el vestido que luce. Se trata de un diseño corto, estampado y 'made in Spain' que no puede ser más bonito.

En concreto, es un minivestido negro, con un sutil estampado de flores a contraste en blanco, mangas abullonadas y holgado en el pecho. Mientras que, por el contrario, la falda es ajustada 'smock' elástica y con acabado en volante, lo que la hace todavía más original.

Y es que, tal y como podemos ver en las imágenes del look que Paula ha publicado, esta prenda sienta fenomenal incluso para presumir de tripita de embarazada.

¿Lo mejor? Tiene un precio asequible para todas nosotras (de 55,90 euros) y pertenece a la firma española Brownie.

Pero si de por sí el diseño nos ha encantando, todavía nos ha gustado más cuando nos hemos parado a analizar con detalle la propuesta de Paula para llevarlo con estilazo.

La actriz lo ha combinado con unas botas 'cowboy' planas (que parece que también se ha convertido en su nuevo calzado favorito de la temporada) de color negro y planas y una blazer en el mismo color.

¡Tomamos nota! Gracias una vez más, Paula.