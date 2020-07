Paula Echevarría tiene un minivestido camisero con las mangas más especiales que sienta genial con sandalias acolchadas

La actriz acudió en familia a la premiére de la película 'Padre no hay más que uno'.

Poco a poco y con las medidas de seguridad exigidas, la "nueva normalidad" va abriendo camino a recuperar algunos de los acontecimientos que hasta hace bien poco formaban parte de nuestra vida y acudir al cine es uno de ellos. En unos momentos complicados como en los que nos encontramos, la cultura es uno de los sectores que más duro ha recibido el golpe de la pandemia y por eso es tiempo de apoyarla como merece. Por eso Paula Echevarría ha decidido ir directa a una sala recién aterrizada de sus vacaciones en Menorca junto a su hija Daniela y su pareja, Miguel Torres.

Los tres fueron invitados al estreno de la 'Padre no hay más que uno, la llegada de la suegra', la segunda parte de la exitosa película dirigida y protagonizada por Santiago Segura, y hasta allí de desplazaron para pasar un rato de risas con esta comedia. Para este regreso al cine, la actriz escogió un look aparentemente sencillo que no puede gustarnos más.

El combo más versátil del verano, minivestido y sandalias, pero con cada una de las piezas ofreciendo algo especial.

Por un lado, el minivestido camisero. En tono crudo y con estampado selvático en marrón, esta pieza de silueta babydoll es todo comodidad. Nos encanta además la forma de las mangas, abullonadas hasta casi llegar al codo, de modo que crea un efecto de volumen muy especial. Como complementos la asturiana le ha añadido un cinturón con tachuelas para tratar de alargar la figura, algo que ha conseguido también gracias al calzado. Ambos son de la nueva colección de Sandro.

Y es que las de Paula han sido unas acolchadas en color beige, las mismas de Stradivarius que le vimos lucir durante los primeros días del verano y que siguen siendo sus favoritas, probablemente por el tacón bajito que llevan que es ideal para ganar en altura pero no perder nada de confort.

Un discreto colgante y un bolso de doble asa firmado por Chloé han sido los únicos accesorios escogidos por Paula para el que es ya uno de sus lookazos de la temporada.