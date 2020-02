Y nos demuestra que, aunque vayas de corto, puedes obtener un look con un resultado muy estilizador.

No hay día que Paula Echevarría no consiga captar todas las miradas. Las 'fashion lovers' no podemos dejar de seguirle la pista porque, sin duda, la actriz es "un baúl lleno de tendencias" que nos encanta abrir.

Cuando no nos adelanta el abrigo de Mango más 'trendy' de la temporada, nos da la fórmula para llevar los pantalones 'paper bag' con estilo (sí, es con botas por encima). Y es que, sea como sea, Paula Echevarría saber cómo combinar las prendas 'street style' del momento y triunfar. ¿O no?

Una vez más, Paula nos ha vuelto a regalar un "lookazo" muy inspirador y perfecto para el finde (que ya casi llega), y con él nos demuestra que ya está ella aquí para mandar en cuestión de tendencias y, de paso, nos chiva la fórmula perfecta para llevar un minivestido y que el resultado tenga un efecto estilizador al llevarlo con botas cowboy.

Efectivamente, el estilismo del que te hablamos hoy es un 'mix' de tendencias, y la verdad es que no puede gustarnos más.

Paula ha combinado un vestido estampado con botas cowboy negras y una blazer a juego. Pero, ojo, que esto no se queda aquí... porque la actriz sabe cómo aportar un toque de personalidad (y originalidad) a sus looks y, esta vez, lo ha conseguido a través de uno de los complementos.

El look nos lo ha mostrado a través de sus Stories de Instagram esta mañana, aunque claramente se trata del outfit que Paula eligió para una cita anoche, ya que acompaña la foto con el mensaje "Last night...". Y es que, efectivamente es un estilismo ideal para una cena con amigos o un evento nocturno.

El vestido, de corte mini, cuenta con un estampado de lo más original que fusiona distintos 'animal print' en blanco y negro. La prenda pertenece a la nueva colección de la firma Iro y lo venden en la tienda Cool The Sack. Sin embargo, y para nuestra desgracia, no tenemos muy buenas noticias, porque ahora mismo ya no está disponible en la web y, según nos han informado desde una de las tiendas físicas ubicadas en Madrid, está totalmente agotado... ¡De hecho Paula se llevó el último! Aunque no descartan que vuelvan a reponer el 'stock', ¡estaremos muy atentas!

Como te decíamos, el vestido le sienta fenomenal. Y es que Paula lo ha lucido con unas botas cowboy negras de tacón de Aninebing, que ya le hemos visto llevar en otras ocasiones, y la chaqueta Jenara negra con hombreras de Victoria, que afortunadamente sí está disponible en la web de la firma en todas las tallas por 390 euros.

Respecto a los complementos, la protagonista de 'Si yo fuera rico' apuesta por un bolso negro de Chanel y, sin duda, lo que más nos gusta es el toque de originalidad y lujo que le aporta al look con unos pendientes joya largos con strass plateado de Stradivarius, que aunque en web de la firma de Inditex ya no están disponibles quizá puedes probar suerte en la tienda física.

Nosotras ya hemos tomado nota de esta fórmula que no solo sienta fenomenal, sino que es la combinación perfecta de las últimas tendencias. ¿Te apuntas?