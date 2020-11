Instagram ha enloquecido con la mascarilla personalizada con brillos de Paula Echevarría

Por una vez no nos hemos fijado en su look de sábado noche.

Woman.es

Fiel a su cita de cada sábado con los looks "de sábado noche", Paula Echevarría no ha vuelto a decepcionar al apostar esta semana por el estampado animal de leopardo, pero por una vez no vamos a resaltar su outfit completo, sino un detalle del mismo.

Se trata de la mascarilla personalizada con brillos con la que lo ha acompañado que en cuanto ha hecho aparición en el muro de la intérprete se ha llenado de preguntas se seguidoras que querían saber dónde era posible encontrar la misma.

La mascarilla en cuestión es negra lisa, una base perfecta para molestar lo menos posible en cualquier estilismo, pero es que esta encima suma. Y lo hace gracias a la inicial personalizada y dibujada con brillos tipo cristal que resalta en un lateral del diseño. Paula, como no podía ser de otro modo, la lleva con la "P", pero la hemos fichado y se puede escoger el con la letra que quieras.

La mascarilla en cuestión es de la firma Susana Kumar, que las vende también en color blanco, como te enseñamos en la imagen que adjuntamos, celeste, rosa y gris. Se ajusta realmente bien gracias al cordón que dispone en la parte posterior de la cabeza y el diseño, como ves en la foto que Paula Echevarría ha publicado en su perfil de Instagram, no puede molar más.

Fabricada en seda y algodón, es lavable y el precio con el que se comercializan es de 25 euros.

La asturiana ha querido demostrar que la cultura, el sector al que se dedica profesionalmente, es segura, y nada mejor para ello que comprar un par de entradas para el teatro. En concreto, Paula y su pareja, Miguel Torres, han acudido a ver en Madrid el espectáculo 'La última tourné', obra en la que participan Bibiana Fernández, Alaska o Mario Vaquerizo, entre otros rostros conocidos.

A través de Instagram, en el muro de comentarios de la imagen donde hemos fichado la mascarilla que tanto nos ha gustado, este último ha agradecido en primera persona a Echevarría que acudieran ambos a ver el show.