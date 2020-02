Un outfit 'low-cost' de diez.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Paula Echevarría arrasa con cada uno de los outfits que muestra, pero si se trata de un 'total look low cost' el éxito se convierte en exitazo.

La actriz ha vuelto a regalarnos un "lookazo" perfecto para los días de invierno en los que el sol se asoma, como los que estamos disfrutando esta semana. Y aunque tenemos que confesar que nos morimos de ganas de que llegue la primavera, todavía nos toca esperar un poquito para gozar de buenas temperaturas.

Para un día tan bueno como el que está haciendo hoy, y encima en San Valentín, Paula ha elegido un look con el que, definitivamente, se corona como la reina de los vaqueros pitillo (aún llevándolos con 'ugly sneakers' como ha hecho en otras ocasiones...).

La protagonista de 'Si yo fuera rico' no le teme a ninguna de las tendencias del 'street style', y eso es algo que nos demuestra con cada uno de sus estilismos. Ya la hemos visto llevar los pantalones slouchy de la manera más acertada e incluso nos ha enseñado que las mallas también pueden llevarse con mucho glamour. Sin embargo, nada supera a sus looks con vaqueros pitillos, ¡y es que no le pueden sentar mejor!

En su último look, Paula ha apostado por prendas básicas que, afortunadamente, todas tenemos en nuestros armarios, por lo que podrás inspirarte en su estilismo sin tener que gastar nada de dinero. ¡Y además todas son 'low cost'!

La actriz ha llevado unos pantalones vaqueros pitillo básicos de Stradivarius, con botines camperos de Mango. ¡Y nos parece todo un acierto! ¿La mala noticia? Que ninguna de las prendas está disponible en tienda, sin embargo ya sabes que somos unas auténticas fans de los pantalones de Stradivarius y defendemos que son de los que mejor sientan (a los hechos nos remitimos). Por ello, y por si te apetece renovar vaqueros, queremos dejarte con otra referencia muy similar a la de Paula que ahora mismo sí está disponible en la web de la firma de Inditex en todas las tallas por solo 19,99 euros.

Paula ha combinado los 'skinny jeans' con un abrigo blanco de Mango (sí, el blanco también es para el invierno...) y un jersey de punto, con cuello redondo y estampado en diferentes tonos rosas. El detalle que más nos gusta de esta prenda es, además del 'pink print', la media manga abullonada que lo caracteriza. Por desgracia, se trata de un modelo de Zara que ha estado rebajado a 7,99 euros y, obviamente, ahora está totalmente agotado... Aunque quizá puedas probar suerte en alguna tienda física.

Como complementos, tal y como la actriz nos tiene acostumbradas, ha recurrido a marcas de alta costura con un bolso de Fendi y un citurón de Dior en color marrón, a juego con los botines. ¿No te parece un "lookazo"?