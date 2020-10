Paula Echevarría sabe que llevar una sudadera con minifalda es la combinación ganadora (y más cómoda) de la temporada

Y sabemos dónde conseguir las dos prendas que ella misma ha lucido.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Bajan las temperaturas y volvemos a acordarnos de esas sudaderas que nos gustan tanto, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no te las pones porque crees que no son adecuadas para tus looks de día a día pero, afortunadamente, este tipo de prendas, a pesar de tener un aire más 'sporty', son tan versátiles que podemos combinarlas con absolutamente todo.

Tras hacer un repaso por los perfiles de las 'influencers' que más saben de moda, averiguamos que una de las combinaciones ganadoras de la temporada es llevarlas con minifaldas, y hoy Paula Echevarría nos lo vuelve a confirmar con su último look que ha compartido en Instagram.

- Paula Echevarría tiene los agotadísimos botines negros con suela 'track' de Zara que quedan igual de bien con bermudas de cuero que con minivestidos negros

- Si jamás te pondrías una gabardina, Paula Echevarría nos acaba de descubrir una sobrecamisa de Bershka que está rebajadísima que hará la misma función en otoño

La actriz, que recientemente confirmó que está esperando su primer hijo junto a su pareja Miguel Torres, está empezando a lucir looks de otoño basados en la comodidad y, por supuesto, en este sentido tanto las faldas como las sudaderas son dos de las prendas 'comfy' que no pueden faltar en nuestro armario.

Paula Echevarría ha apostado por una fórmula que jamás dará lugar a error, y que consiste en combinar una sudadera lisa (o semilisa) con una falda mini estampada. En concreto, la actriz ha llevado una sudadera negra de manga larga y cuello redondo de Space Flamingo, su propia firma de ropa.

Se trata de un diseño de algodón con un sutil estampado en la parte delantera del flamenco espacial, característico de la marca, realizado con serigrafía con textura 'glitter' en tono plata. La prenda está disponible en la web de la firma a un precio de 95 euros.

Al elegir una sudadera menos llamativa, Paula ha decidido elevar el look llevando una falda-pantalón corta de vuelo (todavía más cómoda) de 'animal print', y lo cierto es que la combinación no puede parecernos más acertada.

Se trata de una falda-pantalón (o también conocida como 'skort') fluida de tiro alto, con el bajo acabado en volante y con lazo en la cintura de Stradivarius. Y, sí, también está disponible en la web de la firma de Inditex por solo 15,99 euros.

A modo de calzado, Paula ha seguido apostando por la estética 'comfy' al llevar unas 'sneakers' blancas, mientras que como bolso ha optado por una bandolera negra con tachuelas.

Sin duda, un look premamá comodísimo (apto tanto para las que están embarazadas como las que no), que podemos copiar por muy poquito. ¡Nos encanta!