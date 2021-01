Paula Echevarría tiene en jersey de Mango más colorido y que mejor queda con pantalones vaqueros

Cómoda y calentita.

Embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Miguel Torres, será el próximo mes de abril cuando Paula Echevarría salga de cuentas y no hay día que la actriz, que ha contado que el pequeño se llamará Miguel, como el exfutbolista, no nos sorprenda con un look premamá. Su último look, con jersey de punto de Mango, nos ha vuelto a enamorar

¡Para que luego creamos que las famosas solo llevan ropa cara! Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara o Mango o su propia firma, Space Flamingo.

Con casi 3 millones y medio de seguidores en Instagram, Paula Echevarría se ha ganado a pulso su apelativo de influencer. Todo lo que toca lo convierte en oro, pero ahora ella no solo sigue las tendencias, también las crea con su propia firma. Eso sí, en su armario hay de todo tiempo de marcas y después de ver su último look de Instagram, Paula Echevarría, nos ha vuelto a crear una necesidad. La influencer ha estrenado un jersey de rayas multicolor de cuello alto de Mango que cuesta 349,99€,y que combinó con unos pantalones vaqueros y unas zapatillas de Dior.