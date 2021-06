Paula Echevarría a India Martínez por su aumento de peso: "¡Qué vivan las curvas bien puestas!"

India Martínez lanza a una pregunta a sus seguidores al compartir en Instagram una foto en bikini y hablar sobre su aumento de peso. "La cosa es que me veo mejor que nunca, ¿o no?".

India Martínez se ve mejor que nunca. La cantante se expresa con total naturalidad sobre su aumento de peso que no tiene porque estar reñido con la felicidad. Por suerte, y gracias a famosos como India Martínez, hemos aprendido a querernos tal y como somos, con nuestros kilitos de más, nuestras estrías o arrugas. Durante estos últimos años y gracias al movimiento "body positive" hemos aceptado los cambios de nuestro cuerpo y hemos aprendido a vernos bien con nuestras imperfecciones, porque ya todos sabemos que la belleza es imperfecta. Esto no significa que no sigamos una alimentación sana y no practiquemos deporte para cuidarnos, ambas cosas son compatibles.

India Martínez compartió con todos sus seguidores su situación durante los meses de confinamiento y lo hizo con total naturalidad y sinceridad. "La cama desecha y tres kilos de más. Me gusta verme más en forma pero este es mi ‘yo’ confinado y un poco más sedentario", comentó la artista en uno de los momentos más duros que hemos vivido todos los españoles y su comentario, en cierta medida, era lo que les pasaba a muchas personas.

Cuando fuimos recuperando, poco a poco, la tan esperada "nueva normalidad", India quiso recuperar su forma física y para conseguirlo se puso en manos de un preparador físico. "Ni un kilo" comentó a las semanas de entrenamiento, haciendo alusión a que no había perdido peso, pero la artista seguía feliz con su vida y con su cuerpo. Un mensaje muy positivo porque muchas pasmos por lo mismo y es que los meses de confinamiento solo provocaron kilos de más, también nos llevaron a perder la rutina y las ganas de salir a entrenar o hacer ejercicio.

"No veo mucha diferencia con la primera foto que me hice, pero me siento mucho mejor conmigo misma. Mi entrenador personal dice que estamos en el buen camino, que lo primero es crear el hábito y ser constante y pronto voy a ver los resultados", compartió India en Instagram, un comentario muy aplaudido porque nos invitaba a no tirar la toalla y a aceptarnos tal y como somos.

Amigos conocidos y compañeros de profesión han llenado su post de palabras de cariño. Carme Chaparro, Miguel Ángel Muñoz, Susana Megan, Omar Montes, Ruth Lorenzo, Inma Cuesta, Marisa Jara o Cristina Cifuentes han reaccionado a la instantánea asegurando que la cantante está "bellísima". Pero si un comentario ha resaltado sobre los demás ha sido el de Paula Echevarría, que desde que volvió a ser madre ha sido víctima de una campaña de 'body shaming' por haber ganado peso y que la ha animado con un honesto "que vivan las curvas bien puestas".

Un año después

India nos ha dado un lección con uno de sus últimos post en Instagram en que se siente orgullosa de su cuerpo (¡y como para no estarlo!). Con un selfie en el bikini frente al espejo, la cordobesa asegura que está "Mejor que nunca" y nosotras lo confirmamos. ¡Nos encanta ella y nos encanta su mensaje!

Uno de los comentarios más aplaudidos es el de Paula Echevarría que ha escrito " Qué vivan las curvas bien puestas" y es que Paula ha sufrido en primera persona la críticas por su aumento de peso durante su embarazo, algo inaceptable.

Gracia India y gracias Paula por ayudarnos a querernos tal y como somos.