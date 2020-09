Paula Echevarría tiene la fórmula estilística para triunfar este otoño: 'little black dress' + botas

Nos encanta.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Durante el otoño, el 'street style' vuelve a inundarse de estilismos protagonizados por prendas más sobrias y, aunque distintos estampados como los lunares, las flores o el 'animal print' van a seguir presentes, no hay nada como apostar por un color básico para nuestros looks. Sí, amiga, hablamos del negro.

El color negro es elegante, versátil y sienta fenomenal, ¿o no? Paula Echevarría, que se conoce todos y cada uno de los trucos 'fashion' para triunfar con sus looks, nos ha desvelado que un vestido negro mini (o también conocido como el 'little black dress') y unas botas es todo lo que necesitamos para arrasar este otoño. Fácil, ¿verdad?

- Vas a alucinar con el vestido largo de flores que ha llevado Paula Echevarría con sandalias planas porque es súper tendencia

- Paula Echevarría y las sandalias trenzadas de Stradivarius con tacón súper cómodo que mejor combinan con los vestidos blancos de verano

La actriz ha compartido un estilismo en Instagram, tal y como nos tiene acostumbradas, con el que ha querido dar la bienvenida a esta estación del año que acaba de llegar.

Paula ha apostado por un vestido corto negro, y aunque en verano ya ha lució un 'little black dress' ahora apuesta por una versión un poco más abrigada: con mangas abullonadas, detalle de volantes en los hombros y semitransparencia en el pecho. Y lo ha combinado con unas botas con suela 'track' (que son pura tendencia) en el mismo tono.

El vestido que lleva Paula es de la temporada pasada de Bershka, por lo que ahora mismo lógicamente ya no está disponible. Sin embargo, lo que está claro es que los 'little black dress' ya han llegado a los principales escaparates, y en Woman.es ya hemos fichado nuestros favoritos para llevar con botas.

Todos son de Zara, pero los hemos encontrado para todos los gustos, así que simplemente tienes que echar un ojo a nuestra selección y elegir el que vaya más contigo.

Los mejores vestidos negros para llevar con botas están en Zara Ver 10 fotos

Respecto a las botas, Paula Echevarría luce un modelo antiguo de Zara, sin embargo hemos encontrado unas muy similares en la web de la firma de Inditex.

Son de piel, de color negro y con elásticos en los laterales, así como suela 'track' en combinación de colores. Ahora mismo están disponibles en todas las tallas a un precio de 69,95 euros, y créenos si te decimos que merece la pena invertir en un modelo como este.

A modo de complementos, Paula ha rematado el look con un sombrero de Raceu Hats en negro y ha decidido romper el monocolor del estilismo llevando un bolso con estampado de leopardo de Dolce & Gabanna. En definitiva, un look de lo más inspirador para este otoño. ¡Tomamos nota de la fórmula!