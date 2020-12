Paula Echevarría ha descubierto en Lefties una sudadera navideña que es mucho más cómoda que los jerséis y que igual de bien con vaqueros

Todavía quedan unidades.

Woman.es

¿Que las famosas solo llevan ropa cara? ¿Que las famosas no van de compras a las mismas tiendas que nosotras? ¿Que en sus armarios solo llevan ropa de lujo? La respuesta a estas tres preguntas es la misma: NO, NO y NO. Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara o Mango. Y precisamente de la firma española Mango es el mono que le hemos fichado en uno de sus últimos looks en Instagram.

- Blazer + sudadera con capucha: la combinación más 'urban chic' de Paula Echevarría

- Paula Echevarría descubre en Mango el mono de invierno que todas esperábamos: cómodo como un pijama, calentito como un chándal y (casi) tan sofisticado como un traje

La actriz, embarazada de su segundo hijo, no hay día que no nos sorprenda con un look y esta vez lo ha hecho con un sudadera navideña de Lefties. A la venta en la web de la firma por 7,99€, la ha combinado con unos vaqueros, un conjunto perfecto para estos días que vamos a pasar en casa en familia.

Cada vez son más populares las sudaderas y los jerséis navideños. Este 2020 son muchas las firmas que cada año incluyen estas prendas en sus colecciones de invierno: Primark, C&A, Pull&Bear, Kiabi o Lefties, cuya 'Xmas Collection 2020' merece una mención aparte. ¿Puede ser más molón este jersey con luces y música?

Al fin y al cabo, el mero hecho de despedir (de una vez por todas) el 2020 ya es un gran motivo de celebración y, aunque sea sin salir de casa o quedando con los nuestros vía Zoom, ni el peor año de la historia podrá quitarnos la ilusión de organizar un concurso de jerséis feos navideños. Echa un vistazo a nuestro 'shopping' y encuentra el que mejor se adapta a tu estilo.