Paula Echevarría nos ha convencido con su compra de Primark, la combinación chándal+ americana es demasiado top

Lookazo a la vista, amigas.

PILUCA SANTOS

Durante el confinamiento vimos cientos de looks de influencers que nos inspiraron para derrochar estilo con un chándal. Quién nos iba a decir que nos íbamos a volver locas por esta prenda deportiva. Es más, si lo comparamos con el pijama o los leggings que solemos ponernos, es hasta elegante. Tanto gustillo le hemos cogido a este look deportivo que incluso, en aquellos días, un chándal se hizo viral y ahora Paula Echevarría ha encontrado su versión low cost en Primark.

¿Que las famosas solo llevan ropa cara? ¿Que las famosas no van de compras a las mismas tiendas que nosotras? ¿Que en sus armarios solo llevan ropa de lujo? La respuesta a estas tres preguntas es la misma: NO, NO y NO. Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara y Primark.

Y ha sido precisamente en Primark donde ha comprado el chándal beige con sudadera con capucha que ha lucido en su última foto de Instagram. ¡Y nos encanta! Pero no solo porque se trate de un conjunto low cost, también por cómo lo ha combinado. La influencer, que dará a luz el próximo abril a su bebé, lo coordinó con una americana de cuadros de Mango, la combinación más top para llevar un chándal.