Paula Echevarría confirma que un chándal de Primark es el mejor look cómodo para teletrabajar (junto a zapatillas de Bershka)

Y atenta a los tonos pastel que propone.

Clara Hernández | Woman.es

La irrupción de la moda comfy en nuestras vidas y su ascensión al olimpo de los 'look of the day' coincidiendo con el inicio de la nueva normalidad ha unido a marcas, pasarelas, celebs e Instagram en un espíritu común que venera el chándal, los aires noventeros y algunos hábitos 'sport' que nunca pensamos que regresarían (a la cabeza, los calcetines blancos deportivos y estirados por encima del pantalón jogger o los leggins). Y, como es habitual, Paula Echevarría ha ido adelantándonos todas esas tendencias a las que luego muchas nos hemos sumado en un grado u en otro, guiándonos a través de sudaderas deportivas, mallas y los conjuntos más cómodos del momento.

Ahora, la actriz ha vuelto a recurrir a una de las marcas a la que pertenecen muchos de los chándal que le hemos visto lucir este invierno. Nos referimos a Primark, la cadena de ropa low cost que en los últimos meses le ha proporcionado conjuntos deportivos, compuestos generalmente por sudadera a juego con joggers, y algunos representantes de la colección premamá, que figuran entre los más versátiles y gustosos del momento.

- Te reconciliarás con el chándal después de ver este blanco de Paula Echevarría.

- Así deberás llevar la sudadera por los hombros, según Paula Echevarría.

Paula Echevarría ha compartido en Instagram un chándal de Primark Girls que deja atrás los negros y blancos que han primado hasta ahora en sus estilismos deportivos para abrazar los tonos pastel (su outfit es de un azul bebé precioso. Y atentos a este color que está además muy presente en infinidad de marcas). Además, ha querido intensificar ese aire primaveral y aéreo con accesorios y prendas en tonos blancos y crudos, a la vez que firma uno de esos cócteles sugestivos que tanto nos gustan y que alían firmas como Dior y Bershka, así como líneas casual con prendas 'working'. ¡En la variedad y el equilibrio está el gusto!

Las prendas claves de este outfit que hemos encontrado ideal para teletrabajar son, además del chándal de Primark, unas zapatillas abotinadas blancas de Bershka que, atención, cuentan con plataforma de 4,5 cm, por lo que son perfectas para bajitas. Su precio es de 35,99 euros.

Hace ya tiempo que los estilismos comfy saltaron al 'street style', como nos ha recordado Paula. "¿Chándal para vestir, sí o no?", ha preguntado la intérprete en Instagram, dando una propuesta para quienes contesten la primera opción y convencer a las de la segunda con un elegante abrigo recto en color crudo de Stradivarius, bolso blanco con bandolera de cadena de Dior y gafas de sol negras de Hawkers.

¿A que dan ganas de enfundarte en un chándal y salir a la calle? Si todavía no dominas las técnicas para lucirlo en todo su esplendor, también puedes revisar las propuestas de Laura Matamoros y su genial combinación con biker de cuero negra, una de nuestras preferidas. O consultar nuestra guía para llevar los joggers con muchísimo estilo, dirigido especialmente a quienes aún no se han atrevido y que incluye consejos como apostar por looks monocromos, meter el pantalón por dentro de las botas o con gabardina clásica.

¡Hay muchas posibilidades y muchos modelos! Mira nuestros pantalones 'joggers' favoritos: