Paula Echevarría y los pantalones vaqueros pitillo de Stradivarius ideales para llevar por debajo de las botas

La clave de este lookazo de la actriz está en la combinación de prendas oversize, con vaqueros pitillo y unas botas UGG. La fórmula no tiene errores.

Woman.es

Puala Echeverría o cómo saber triunfar con cualquier estilismo. La actriz no falla, ya sea con vestidos de flores, con sudaderas-vestido, con vestidos brilli-brilli, con vaqueros, o shorts, la capacidad de crear looks que serán tendencias no se la quita nadie.

Quizá por eso le seguimos el paso tan de cerca, porque en ella nos ayuda a crear estilismo que son fáciles de recrear, ya sea porque suele ser asidua de marcas low cost, o porque intenta acercarnos el lujo. Lo cierto es que Paula nunca defrauda y ahora que las temperaturas están cada vez más bajas, a la futura madre se la ha ocurrido un estilismo es que de lo más bonito.

La influecer se ha marcado un layering de lo más bonito, con un toque sporty la actriz ha escogido una sobrecamisa de cuadros grandes en verde y blanco firmada por una de sus marcas favoritas, Fetiche Suances y la ha combinado con una sudadera blanca "oversize" de mangas con efecto abullonado y con capucha de Space Flamingo (95 euros).

Las prendas oversize contrastan con los pantalones vaqueros pitillo azules de Stradivarius que gracias a su talle resultan muy favorecedoras. Se trata de un vaquero tan clásico como básico que no debería hacer falta en ningún armario.

Y a este lookazo de invierno Paula ha añadido las botas más calientes por excelencia las UGG. Que no importa cuánto tiempo pasen siguen siendo tendencia temporada tras temporada y es que son nuestras mejores amigas cuando el frío pega porque son cómodas, calentitas y estilosas.

Así que ya sabes, ahora que el cambio del tiempo hace que comencemos a abrigarnos, la mejor forma de hacerlo a diario y con estilo, es apostando por el layering, para que podamos combinar las tendencias. No lo decimos nosotras, lo dice Paula y ella lo hace como nadie.