Paula Echevarría tiene el abrigo de H&M que mejor queda con leggings y sudadera

No hay estilismo que se le resista a Paula Echevarría, ni época del año que no se rinda a sus pies. La actriz lleva años conquistándonos con su estilo de siempre incluso ahora que está embarazada. Ayer sacaba su lado más salvaje con un vestido ideal de Mango y hoy con un 'look' de lo más comfy con sudadera y leggings. Y es que este tipo de estilismos va ganando terreno en nuestro día a día.

Desde que anunció que está esperando un hijo junto a su pareja Miguel Torres, hemos visto cómo su armario se ha llenado de prendas holgadas y cómodas, pero tan bonitas como siempre. Y es que en este tiempo nos ha dejado claro que existen diseños en las principales firmas de moda que se ajustan perfecto tanto si estamos embarazadas como si no.

Hoy Paula Echevarría nos ha demostrado tres de sus mejores básicos para arrasar esta temporada otoño invierno 2020 con un 'look sporty' que bien vale para un día de 'shopping' como para estar en casa.

Se trata de un estilismo compuesto por nuestra prenda predilecta del invierno: el abrigo largo de corte recto que arrasa en 'street style' . La influencer se ha decantado por un abrigo largo de corte recto en mezcla de lana. El modelo de doble botonadura con solapas de muesca tiene los hombros ligeramente caídos y botones decorativos en los puños. Es de H&M, está disponible desde la XS hasta la XL por 149,00 euros.

Además la asturiana ha apostado por una sudadera con un modelo oversize con capucha y logo en color negro de Space flamingo que cuesta 95 euros y ha completado el estilismo con unos leggings en color negro.

Además se ha sumado también al boom de las zapatillas con calcetines blancos que tantas veces hemos visto este año en los perfiles de las super modelos. La verdad es que este looks sporty nosotras también lo vemos como el más cool de la oficina en casa.