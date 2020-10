Olvídate del 'black & white': ahora lo que se lleva es el 'black & grey' (palabra de Paula Echevarría)

Maravillosa combinación.

Tiene 3.3 millones de seguidores en Instagram que se ha ganado a base de esfuerzo, constancia y saber estar. Además de su trabajo como actriz, Paula Echevarría puede añadir a su currículum el ser una de las 'influencers' más influyentes (valga la redundancia) de España, honor que recibió recientemente por parte de la revista Forbes (quien coronó en el número 1 a María Pombo).

De hecho, uno de los motivos por los que Paula Echevarría lo 'peta' en Instagram es porque comparte con sus seguidores todos sus 'looks' y estos los reciben con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque son maravillosos, no nos engañemos. Tras anunciar embarazo junto a Miguel Torres, la actriz se está centrando en looks casuales, cómodos y muy elegantes, y en esta ocasión nos ha deslumbrado con la que será una de las combinaciones más repetidas este próximo invierno: el negro + gris.

Sí, porque el blanco y negro es cosa del pasado, o eso parece. Aunque tranquilos porque ya sabéis que en la moda todo viene y todo va. Pero centrémonos hoy en el estilismo de Paula. La actriz ha combinado un vestido negro con un abrigo de corte masculino gris. Una combinación que podría resultar un tanto 'aburrida', pero que ella ha sabido darle un giro 'sporty' gracias a sus sneakers. Ahí sí que hemos podido ver cómo ha aprovechado para meter un poco de blanco gracias a la plataforma de dicho calzado.

Un estilismo que, si te gusta, puedes adquirir, al completo, en Lefties.