Un pañuelo al cuello es todo lo que necesita Ivanka Trump para transformar un vestido

Atentas.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que el estilo de Ivanka Trump nunca pasa desapercibido. Durante esta crisis sanitaria mundial que estamos atravesando por el coronavirus, la hija de Donald Trump ha demostrado que sigue cumpliendo con sus funciones como asesora de su padre y que no ha perdido ni un ápice de su buen gusto al elegir sus 'outfits'. De ahí que la hija del presidente de los Estados Unidos nos haya sorprendido cuando ha transformado una de sus piezas favoritas con la sola ayuda de un pañuelo.

Durante una rueda de prensa ofrecida por su padre, Ivanka Trump permanecía a su lado luciendo un vestido blanco de rayas negras que duerme en su armario desde hace varios años. Un diseño al que le ha dado una segunda vida gracias a un particular detalle: un pañuelo al cuello. Eso es todo lo que ha necesitado la asesora presidencial para demostrar que los complementos siempre pueden ayudarnos a reinventar prendas que duermen desde hace varias temporadas en nuestro armario.

En 2017, este diseño ya era uno de los preferidos de Ivanka Trump y lo lucía así de estilosa cuando salía de su casa en Washington D.C para ir a la oficina a trabajar.

Un look que se aleja mucho del que lució hace tan solo un par de días. Durante una visita a un almacén de reparto y distribución de comida, Ivanka volvía a demostrar que los monos son una de sus pasiones. La asesora apostaba por un mono negro con un claro toque urbano cuyo cuello abierto, su cremallera central y sus mangas recogidas lo convertían en todo un objeto de deseo. Una creación que pertenece a la firma de moda Kenneth Cole y que se agotó en cuanto lo lució la asesora del presidente de los Estados Unidos.

Parte del éxito de este look recayó en el calzado con el que lo combinó: una bailarina plana bicolor de Chanel. Un estilismo que, como no podía ser de otra manera, lucía mientras cubría su cara con una mascarilla. Para no romper el look, Ivanka escogía un modelo en negro con un pin de la bandera de Estados Unidos sujeto a ella.