¿Le copiamos la idea?

Esta primavera haremos sonar las campanas con más fuerza que nunca en cuestión de estilo. Hablamos en sentido figurado, obviamente, pero es así cómo sonará el regreso a la normalidad después del confinamiento, ya que es el regreso de los icónicos pantalones de campana y el deseo por lucirlos de todas las formas posibles uno de los grandes estímulos de estos tiempos difíciles que corren para todas las amantes de la moda.

Hasta la versión rota 'do it yourself' que se ha fabricado Alejandra Osborne nos chifla. Tanto que estamos ya dándole una vuelta a cómo copiarle la idea a la influencer.

Con la ayuda de una máquina de coser y su pericia con el dedal y la aguja, Osborne ha dejado niquelada su versión de los jeans de campana rotos, como si los hubiera comprado así en cualquiera de las tiendas de las principales firmas, en cuyas colecciones proliferan los diseños con el bajo de moda, al que ya se han apuntado celebrities como Nuria Roca y Sara Carbonero, entre otras.

En su caso, Alejandra ha escogido un diseño en gris desgastado al que ha añadido con maestría tejido en los bajos para crear el "campanón" del que ha presumido en la imagen en la que luce los vaqueros ya terminados que ha compartido en su perfil de Instagram. Además, ha descosido precisamente esta parte, y ha añadido -o ya formaba parte del pantalón original- algún otro roto estratégico por la pieza, como el que se aprecia en la zona del trasero

Si eres una manitas, te gusta coser y ya has triunfado con las camisetas tie dye caseras, es hora de afrontar un reto de exigencia superior como este que ha superado con nota Alejandra Osborne.

Todo sea por tener en tu armario tu diseño exclusivo, único en el mundo, del pantalón vaquero de campana, la gran estrella del momento.