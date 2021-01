Los pantalones efecto cuero de Sandra Gago para salir del hospital y presentarnos a su primer hijo

Radiante y al lado de Feliciano López.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Ya es tradición que las famosas que se convierten en mamás posen a las puertas del hospital para presentar a sus retoños. Así pues, y cómo no podía ser de otra manera, Sandra Gago, acompañada por su marido, Feliciano López, ha hecho lo propio a la salida de la clínica Bmum, la misma en la que posaba días antes María Pombo con el que también era su primer hijo.

Ataviados con las mascarillas correspondientes y respetando siempre la distancia de seguridad con los fotógrafos, el tenista y la joven han presentado a Darío. Además, el look de ella no ha podido gustarnos más al haber elegido unos pantalones de efecto cuero holgados de pierna que le dan la comodidad que ahora debe necesitar para moverse con toda la agilidad posible. Para completar el look, Sandra ha optado por unas zapatillas blancas básicas y un abrigo de corte masculino oversize en color gris marengo.

Pletórica de felicidad, Sandra ha demostrado una vez más que tiene un gusto al elegir las prendas para cualquier ocasión. Una salida del hospital que llega también después no solo de la de María Pombo, sino de la de Isabel Jiménez. La presentadora apostó por un look totalmente opuesto al de Sandra eligiendo para dicha ocasión un precioso vestido en color marrón que ha coordinado con unas botas de estética 'country' y con un abrigo de corte masculino de color burdeos.

La que sin duda se llevó el gato al agua dando una auténtica sorpresa con su elección fue María Pombo, quien lució un arriesgado mono con cremallera delantera y unas botas altas muy cómodas, todo en tonos marrones.

Una pieza que está disponible en Zara y que cuenta con cuello subido, capucha ajustable con cordón, bolsillos delanteros de plastrón y cierre frontal con cremallera. Un bonito diseño que tiene un precio de 39,95 euros y que estamos seguras de que se agotará en cuanto las fans de la influencer se hagan con él.