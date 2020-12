Los pantalones de cuero que hacen tipazo y que Tamara Falcó ha combinado con botines cowboy

¡Es la combinación perfecta!

Cecilia Franco | Woman.es

El efecto cuero es esa tendencia que ha llegado a nuestra vida (o a nuestro armario) para quedarse y Tamara Falcó, como no podía ser de otra manera, se apunta al pantalón de efecto cuero (que hace ‘tipazo') y lo combina con otra gran tendencia del momento: las botas cowboy.

Hay días en los que te levantas, te pones frente al armario y ¿no sabes qué ponerte? En días así Instagram y nuestras celebrities favoritas son tu mejor aliado. Entre ellos, el Instagram de Tamara Falcó es pura fuente de inspiración y no nos podemos resistir a sus 'lookazos'.

-Tamara Falcó y su look más natural, sin maquillaje y en pijama.

-Victoria Federica nos enseña una nueva manera de llevar el pantalón de cuero.

Ya avisamos que los pantalones efecto cuero iban a ser la prenda más repetida de la temporada y es que son 'lo más'. Nuria Roca los combinó con zapatillas, Jennifer López con botas militares y, ahora es Tamara Falcó quien nos sorprende con un look tendencia de la cabeza a los pies.

La diseñadora de moda nos ha demostrado que con un top lencero puedes crear un look elegante y a través de la pequeña pantalla nos enamoró con el caftán perfecto para combinar con looks sofisticados o para estar en casa. Su estilo es todoterreno y, en esta ocasión, ha apostado por un outfit muy cañero que nos ha encantado porque hace 'tipazo'.

Nos ha sorprendido con un look 'total black' en el que combina un jersey de cuello alto en negro, pantalones de efecto cuero tipo 'slouchy', bolso bandolera en negro y botas cowboy. Pero no solo eso, ha logrado darle a su look cañero un toque sofisticado y 'chic' con un abrigo de paño largo en marrón claro, de doble botonadura y con detalle en el cuello de Pedro del Hierro.

Ese contraste de colores es ‘lo más’ porque romperá con esa gama monocolor y reconvertirá cualquier look. ¡Sencillo, elegante y cañero!