Los pantalones de cuadros vuelven a ser tendencia y están en Zara y Pull&Bear

Si quieres ir a la última esta temporada, tenemos los vaqueros con estampado tablero de ajedrez que debes tener en tu armario.

A.M

Hace una semana que caímos rendidas ante los pantalones retro que lució JustCoco en su cuenta de Instagram y que antes ya había llevado María García de Jaime. Sabíamos que se trataba de un look colorido y muy divertido y que tenía todas las papeletas para convertirse en una tendencia. Pero lo cierto es que no ha tardado nada en conquistar el corazón de las expertas en moda.

Los estampados de cuadros siempre están presentes en nuestro armario de una u otra forma. A veces como estampado vichy, a veces en chaquetas, vestidos, blusas, o como ahora en pantalones, sea como sea este estilo de print, que podríamos decir que simula ser un tablero de ajedrez, esta de moda y no lo vas a dejar de ver en todas partes.

La gracia de este estampado es que los cuadros se caracterizan por ser del mismo tamaño y que contrasta con tonalidades claras y oscuras. Como ya hemos visto en nuestro feed de Instagram son muchas las prescriptoras que ha dicho sí a esta tendencia, que promete llenar de color el otoño.

Nuestra primera opción es un vaquero de tiro alto que poseen cinco bolsillos, es de pierna ancha extra larga y con cierre de cremallera y botón metálico. Está confeccionado en tonalidades rojas y rosas.

Se trata de un modelo cómodo y que favorece y estiliza muchísimo la figura gracias a la pernera ancha y el talle alto. Ya sabemos que ambas características no solo crean el efecto de piernas alargadas sino que además potencia la figura de reloj de arena. Está disponible en las tallas que van de la 32 a la 46, aunque desde ya te advertimos que muchas de ellas cuelgan el cartel de 'sold out', no es para menos, es que solo cuesta 30 euros.

Otra opción que nos ha gustado mucho es la que ofrece Pull and Bear. Se trata de un modelo más básico y menos llamativo que la versión de Zara. Estos son unos vaqueros rectos de tiro alto, con cintura con trabilla y cierre de cremallera y botón. En este caso la pernera no es tan ancha, pero su corte recto los convierte en una pieza super cómoda.

Estos están a la venta por 30 euros, se venden de las tallas 32 a 44 y lo mejor, es que pertenecen a la línea 'Join Life' de la firma por lo que han sido fabricados con procesos de producción o materiales más sostenibles.

También en Pull&Bear hemos encontrado otra versión. Esta vez en una mezcla de color marrón con el crudo, unos tonos más característicos del otoño. Está a l vente en las tallas 32 a la 40, y se trata de uno de los 'best sellers' de la firma de Inditex. Muchas de las tallas están ya completamente agotadas o a punto de agotarse. En este caso su precio es de 26 euros. Y si eres de las que ama el violeta, entonces estás de suerte, porque la firma también los tiene en este color.