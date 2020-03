Los pantalones aguamarina con los que Cristina Pedroche suma centímetros de altura

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. La presentadora y colaboradora de televisión ha demostrado, una vez más, que su armario es uno de lo más eclécticos y, por tanto, uno de los más adorados del momento. La clave está en que Cristina no se deja llevar por las tendencias, en el sentido de que solo elige aquellas prendas que mejor le sientan y que le otorgan ese punto de 'rebeldía' que tanto le gusta.

Así pues, podríamos decir que la clave del vestuario de la presentadora está en no conformarse con elegir siempre lo mismo. En el cambio y el riesgo está el éxito, pero siempre teniendo en cuenta eso de 'no disfrazarse'. Porque la moda nos da las suficientes opciones como para que nosotras luzcamos las prendas y no ellas a nosotras. En el sentido de que muchas veces hay prendas que no nos 'pertenecen' por mucho que nos empeñemos.

De ahí que Cristina haya brillado con luz propia con unos pantalones que nos parecen maravillosos por su diseño y su color: aguamarina. Una tonalidad más propia del verano pero que, como siempre os decimos, apostar por colores vivos y llamativos es todo un acierto en esta época del año.

Con este diseño, Cristina Pedroche suma centímetros de altura porque, atentas ahí, ha doblado el bajo del pantalón. Sí, lo sabemos, puede parecer un simple gesto, pero es un sencillo hábito 'estilístico' que casi siempre funciona, si, además, combinas el pantalón con sandalias minimalistas de tacón.

Un calzado por el que también ha apostado Nuria Roca recientemente dejándonos claro cuáles son las sandalias de Zara por las que debemos decantarnos este verano.

Un diseño, con tacón ancho y pulsera, que queda de maravilla con faldas midi. Así que ya sabes, si te gustan, están disponibles en la web de Zara, tienen un precio de 25,95 euros y también puedes encontrarlas en color negro.