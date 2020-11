Este otoño-invierno los vaqueros 'slouchy' los vas a llevar por dentro de las botas, palabrita de Amelia Bono

Y queda GENIAL.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hay unos pantalones que ya son un 'must have' en el armario de las chicas con más glamour del 'street style': los 'slouchy'. Sientan fenomenal a todas las siluetas porque al ser de tiro alto y no ajustarse a las caderas y a los muslos, disimulan las curvas y alargan las piernas.

Parece que estamos atravesando por una de las mejores épocas para las amantes de los vaqueros, ya que ahora mismo tienen cabida en nuestro armario pantalones de todas las formas (y para todos los gustos), desde pitillo, pasando por los rectos, y hasta los tipo campana. Y, sin duda, es algo genial porque nos permite jugar con distintas combinaciones sin necesidad de rompernos la cabeza en exceso.

Después de que Amelia Bono nos enseñara cuáles son los pantalones 'flare' más favorecedores del momento, ahora llega y nos muestra la fórmula para llevar los 'slouchy' con estilazo este otoño-invierno.

La hija de José Bono y Ana María Rodríguez nos ha conquistado con el último estilismo que ha compartido en su perfil de Instagram y en el que lleva estos pantalones tan 'trendy' por dentro de las botas. ¡Y nos encanta!

Se trata de una fórmula a la que están recurriendo las que más saben de moda para llevar todo tipo de pantalones, como Alexandra Pereira (que llevó unos de cuero bajo unas botas con suela 'track') o Paula Echevarría (que ha optado por los clásicos pitillo y las UGG).

Sin embargo tenemos que confesar que el look de Amelia es especial porque nos gusta de pies a cabeza, ya que ha sabido elegir y combinar cada una de las prendas a la perfección.

La 'influencer' ha apostado por un jersey de cuello alto y manga larga azul celeste, y unos pantalones vaqueros 'slouchy' oscuros de tiro alto que ha llevado bajo unas botas 'cowboy' blancas.

Además, al look ha añadido un precioso abrigo largo con estampado de pata de gallo en blanco y negro así como un bolso tipo 'tote' con doble asa (que son unos de los más prácticos del 'street style') en color gris.

Nos parece una fórmula estupenda para llevar estos pantalones de manera distinta y alejarnos del estilo 'streetwear' que los caracteriza, ya que se da más importancia al calzado y al resto del estilismo.