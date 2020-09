Olvídate de las vaqueras porque este otoño las faldas se van a llevar mini y con flecos, palabrita de Mery Turiel

¡Tomamos nota!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

La tendencia 'western' sigue arrasando temporada tras temporada, y en concreto los flecos van a volver a reinar en el 'street style' este otoño. Así lo pudimos ver en las propuestas de pasarelas de firmas como Prada o Bottega Veneta y, evidentemente, tal y como era de esperar, también formarán parte de las colecciones de muchas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

Hemos visto bolsos, camisas o cazadoras adornadas por los flecos, pero sin duda otra gran propuesta para este otoño serán las faldas, tal y como nos confirma Mery Turiel.

La valenciana ha vuelto a conquistarnos con un estilismo en clave 'low cost' que ha compartido a través de su Instagram.

Mery Turiel lleva una falda mini, de tiro alto y con flecos que nos parece ideal para dar un toque distinto a nuestros estilismos y alejarnos de las propuestas más clásicas, como pueden ser las faldas vaqueras.

En concreto, el diseño escogido por la 'influencer' es una falda tipo pareo en color camel, una de las tonalidades que más va a triunfar este otoño, y cuenta con un detalle que simula un anudado en la parte delantera y un acabado en flecos.

En definitiva, un diseño muy original con la que ha logrado despertar nuestra ilusión por la nueva temporada. ¿La mala noticia? Se trata de una falda de Zara, tal y como la propia Mery ha confirmado a una de sus seguidoras que le preguntaba por la prenda, pero ya no está disponible. ¿La buena noticia? Hemos buceado por la página web del gigante de Inditex y hemos encontrado una prácticamente idéntica, con el mismo corte y acabado en flecos pero en color negro y con tacto de terciopelo.

Ahora mismo está disponible en casi todas las tallas por 29,95 euros, pero no dudamos de que pueda agotarse pronto. Pero de este look, además de la falda, no hemos podido evitar fijarnos en la camiseta con hombreras con la que Mery Turiel la ha conjuntado.

Este tipo de diseño lleva siendo viral desde principios de primavera y creemos que tenerla en color negro es fundamental para nuestro armario de nueva temporada, ya que podrás llevarla en estilismos más sobrios.

Según ha confirmado la 'influencer' a través de un comentario en el post de Instagram, su camiseta es de Pull & Bear y, efectivamente, se vende en la página web de la tienda a un precio de 9,95 euros (sí, tiene descuento).

Es ideal para llevarla por debajo de este tipo de faldas o, incluso, de otras prendas como las mallas de ciclista o los pantalones pitillo. ¡Nos encanta!